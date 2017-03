Inter Milan lại khiến người hâm mộ phải thất vọng

Inter và Roma vẫn chưa thoát khủng hoảng. (Nguồn: Getty Images)



Đội hình thi đấu:

Inter:

Julio Cesar - Lucio, Samuel, Ranocchia - Nagatomo, Zanetti, Cambiasso, Obi (Jonatha, 62’) - Sneijder - Forlan (Muntari, 79’), Milito (Mauro Zárate, 59’).

Roma:

Stekelenburg (Bogdan Lobont, 18’) - Taddei, Kjaer, Burdisso, Perrotta - De Rossi, Pizarro (Gago, 59’), Pjanic - Borini (Borriello, 78’), Totti, Osvaldo.

Trận hòa này tiếp tục khiến cả Inter Milan và AS Roma rơi vào khủng hoảng, khi cả hai vẫn chưa một lần được nếm mùi chiến thắng trong mùa giải này. Còn với 2 huấn luyện viên Gasperini và Luis Enrique, sẽ cần phải thay đổi rất nhiều nếu muốn giữ được ghế của mình.Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã chủ đồng tràn lên tấn công, với ưu thế kiểm soát bóng có phần nghiêng về phía đội khách AS Roma. Tuy nhiên, cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.Thậm chí khi có cơ hội, các cầu thủ Inter và Roma vẫn không thể tận dụng thành công. Các chân sút dường như đã mất đi sự lạnh lùng trong các pha bóng cuối cùng.Sau 45 phút thi đấu thiếu sức thuyết phục, một loạt những điều chỉnh liên tục được 2 huấn luyện viên Gasperini và Luis Enrique đưa ra, khi tung những quân bài chiến lược của mình vào sân nhằm thay đổi tình hình. Tuy nhiên, tình hình vẫn không biến chuyển, khi họ thiếu đó chính là sự chính xác cần thiết.Trong hiệp 2, Inter là người nắm thế trận tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng lần lượt Mauro Zarate, rồi đến Wesley Sneijder đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, sau những tình huống đối mặt với thủ thành vào thay người Lobont.Chia điểm đầy thất vọng tại Giuseppe Meazza, song huấn luyện viên Gasperini vẫn tỏ ra tự tin. "Mặc dù phải đối mặt với đội bóng rất mạnh, song chúng tôi đã thi đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm," HLV nói. "Tiếc rằng, chúng tôi đã không thể tận dụng thành công những cơ hội đó."Trong khi đó, Luis Enrique thì lại cảm thấy hài lòng với kết quả của trận đấu." Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả này. Chúng tôi đã gây ra nhiều khó khăn cho họ. Đội bóng của chúng tôi vẫn đang phát triển rất tốt."* Cũng trong đêm qua, Cagliari - đội bóng đã đánh bại AS Roma trong ngày khai cuộc Serie A tiếp tục có chiến thắng thứ 2 tại mùa giải, khi vượt qua tân binh Novara 2-1. Trận thắng này giúp Cagliari có được 6 điểm và tạm vươn lên ngôi đầu bảng./.Theo Huy Anh (Vietnam+)