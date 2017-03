Inter Milan muốn gán Maicon lấy Tevez

Cuối tuần vừa rồi, Inter Milan đã có cuộc đụng độ với Manchester City tại Dublin Super Cup. Nhân dịp này chủ tịch Massimo Moratti của Inter đã gặp mặt các giám đốc cũng như HLV Roberto Mancini của The Citizens. Theo đó, vấn đề được 2 bên thảo luận là về việc chuyển nhượng tiền đạo người Argentina, Carlos Tevez. Phía CLB xứ Sương mù đã đưa ra đề xuất về một khoản tiền mặt trong khi đó Inter Milan lại muốn gán thêm vào thương vụ này hậu vệ người Brazil, Douglas Maicon, theo tờ Gazzetta dello Sport đưa tin. Tiền đạo Samuel Eto'o cũng đã được đề cập tới trong thương vụ này. Bản thân Báo đen gần như cũng muốn chuyển tới Man City chơi bóng, như là một thương vụ đình đám cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh. Tuy nhiên chủ tịch Massimo Moratti hiện vẫn muốn giữ tiền đạo người Cameroon ở lại cống hiến cho Inter Milan. Hiện trước đề nghị của Inter Milan, vẫn chưa thấy có phản ứng chính thức từ phía Manchester City. HLV Mancini vẫn đang cố níu kéo chân sút chủ lực mùa giải trước của The Citizens ở lại với sân The City of Manchester. Về phía Inter, trước đó Real Madrid cũng đã đánh tiếng muốn chiêu mộ hậu vệ Douglas Maicon của CLB nước Ý. Theo Kinh Vân (Bongdaso)