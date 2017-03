Inter Milan "tăm tia" Drogba

Inter điền tên Drogba vào danh sách mua sắm - Ảnh Getty Inter điền tên Drogba vào danh sách mua sắm - Ảnh Getty



Như đã biết Chelsea vừa bổ sung thêm "hỏa lực" bằng việc chiêu mộ "sát thủ" trẻ Lukaku. Chính Lukaku được so sánh với Drogba nhờ những phẩm chất của anh có nhiều điểm tương đồng với "Voi rừng". Nay một khi "Drogba mới" đã cập bến Stamford Bridge thì Drogba cũ có thể khó tìm được chỗ đứng bất khả xâm phạm ở đây.Các chuyên gia thống nhất với nhận định rằng nếu ở lại Chelsea của Villas Boas, Drogba chỉ còn là "kép phụ" vì anh đã già mà Premier League lại đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Chưa kể Villas Boas còn có trong tay những Torres, Kalou, Malouda. Đặc biệt, "The Blues" không thể bỏ ra gần 60 triệu euro rồi để Torres đánh bóng ghế dự bị.Inter thì đang cần tiền đạo. Vụ Eto'o tuy chưa chính thức hóa nhưng chuyện anh rời Meazza chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Inter đặt vấn đề mua lại Drogba, chắc chắn Chelsea sẽ gật đầu. Không chỉ có vậy, họ cũng không đòi giá cao vì thừa hiểu "Voi rừng" đã già. Về phần mình, nếu đến Inter, Drogba vẫn có thể hy vọng được đá chính vì thực tế đội bóng áo xanh đen không có nhiều lựa chọn cho hàng công. Họ chỉ có Pazzini còn sung sức. Milito đã 32 tuổi và chưa biết tương lai thế nào. Pandev có thể sẽ ra đi.Tóm lại, Drogba sẽ có nhiều cơ hội đá chính hơn nếu đến Inter so với việc anh trụ lại Chelsea. Trước đó, truyền thông Italia tiếp tục loan tin Inter theo đuổi Diego Forlan. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Atletico Madrid cho biết rằng đội bóng Tây Ban Nha chỉ chấp nhận để Forlan ra đi nếu họ tìm được người thay thế. Hiện tại đội bóng áo đỏ trắng đang nhắm đến Falcao của Porto. Nhưng mua được tuyển thủ Colombia này không dễ vi đội bóng Bồ Đào Nha đòi giá rất cao. Do khả năng chiêu mộ thành công Forlan vẫn còn là dấu hỏi nên Inter mới bổ sung thêm Drogba vào danh sách mua sắm.Theo HT (TT&VH Online)