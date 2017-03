Iraq - Việt Nam: Cửa khó cho cuộc tái đấu Iraq

Thầy trò Hữu Thắng sẽ tái ngộ Iraq sau trận lượt đi hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Lần ấy, Công Vinh ghi bàn cho tuyển Việt Nam và mãi đến phút cuối, Younis mới gỡ hòa trên chấm phạt đền.

Cả hai đội sau nửa năm có nhiều thay đổi, đặc biệt trên băng ghế huấn luyện. Nếu như Iraq có tân thuyền trưởng Abdul Ghani Shahad lên từ đội U-23 thì đội tuyển Việt Nam có nhà cầm quân nội Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, việc phải đá trên sân trung lập Ghavamin (Iran) dưới tiết trời mưa, lạnh và đụng độ đối thủ lớn Iraq không phải là chuyện đơn giản.





Iraq thi đấu vừa giàu sức mạnh vừa có kỹ thuật chứ không ngây ngô như Đài Loan. Ảnh: QUANG THẮNG

So với trận lượt đi, Iraq gặp nhiều bất lợi hơn. Họ mất HLV Yahya Alwan vừa từ chức sau trận hòa Thái Lan 2-2. Đội tuyển Iraq cũng không có quyền đá sân nhà do tình hình an ninh bất ổn khiến mọi sinh hoạt, tập luyện bị xáo trộn. Thế nhưng tân HLV Abdul Ghani vẫn rất tự tin tuyên bố lấy trọn 3 điểm trước tuyển Việt Nam, bởi ông có nhiều cầu thủ giỏi và dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng chỉ mới giải quyết phần lớn về lối chơi kỹ thuật mang lại sự yêu thích cho người xem và cần thiết phải duy trì nó như một bản sắc. Riêng về chất lượng đội tuyển và tính hiệu quả thì trận thắng đậm đội nghiệp dư Đài Loan mới chỉ tạo điểm nhấn về diện mạo mới và sự phấn khởi ban đầu.

Thực tế đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân chưa bộc lộ hết những điểm yếu và mới chỉ một lần trả giá bằng bàn thua sớm. Cuộc chơi vào đêm nay sẽ biết đá biết vàng hơn với cửa khó. Bởi đơn giản Iraq không phải là những công nhân, sinh viên, người mẫu như các cầu thủ Đài Loan còn ở nền bóng đá nghiệp dư.

Nhiều khả năng HLV Hữu Thắng vẫn giữ nguyên bộ khung cũ như ở trận đấu trước, hoặc nếu có thay đổi thì cho trung vệ trẻ Tiến Thành đá thay chỗ Đình Luật. Có thể ông vẫn khó xử ngay vị trí tiền vệ trung tâm khi gặp đối thủ mạnh như Iraq sẽ không sử dụng cùng lúc Tuấn Anh - Xuân Trường mà thay một trong hai bằng Duy Mạnh càn quét bên cạnh Hoàng Thịnh.

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đá với Iraq sẽ phải làm việc nhiều và vất vả hơn. Cặp trung vệ cần luôn tập trung cảnh giác, nhắc nhở nhau đua sức lẫn các pha đánh không chiến. Hai biên của Đình Hoàng và Văn Thanh sẽ giảm bớt thiên hướng tấn công để tập trung vào phòng ngự khi gặp Iraq vốn mạnh ở hai biên. Cùng lúc cặp tiền vệ Thành Lương, Văn Toàn sẽ phải ngó ngàng đến hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Đây cũng là một thử thách khó của Công Vinh và đồng đội vì Iraq rất chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự chứ không chân phương và thoải mái như Đài Loan.

Lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đội mạnh hơn Iraq thì ở lượt về nếu gặt hái một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Hữu Thắng nâng cao giá trị của mình hơn.

Vẫn biết là cửa thắng và hòa rất khó nhưng cứ hy vọng đi.