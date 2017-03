Jack Wilshere trở lại sớm hơn dự kiến

Jack Wilshere đã dính chấn thương khi cùng Arsenal dự trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới hòa 1-1 với New York Red Bulls ở giải Emirates Cup ngày 31-7. Chẩn đoán ban đầu cho rằng Wilshere chỉ bị chấn thương nhẹ và sẽ sớm trở lại nhưng sau đó mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ và tiền vệ 19 tuổi này đã phải tham dự một ca phẫu thuật hồi cuối tháng 9 vừa qua. Theo đó, Jack Wilshere chỉ có thể trở lại tập luyện vào đầu năm 2012. Tuy nhiên, trong phát biểu gần đây, tiền vệ Arsenal đã khẳng định mặc dù chấn thương tiến triển chậm nhưng anh sẽ trở lại trước kì lễ Giáng sinh. “Chấn thương của tôi đang hồi phục khá chậm và tôi rất thất vọng. Tuy nhiên, tôi sẽ có thể trở lại tập luyện vào giữa tháng 12 tới trước khi tìm lại phong độ và được Arsene Wenger tin tưởng lựa chọn”, Jack Wilshere đã phát biểu. “Tôi đã rất mong đợi vào mùa giải này và có động lực để làm điều đó. Tôi có một chút thất vọng vì chấn thương nhưng tôi sẽ trở lại và hi vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đưa CLB đi lên. Chúng tôi đang chơi ngày càng tốt cho dù sự khởi đầu khá tệ hại”, tiền vệ Arsenal nói thêm. Với chấn thương gặp phải từ đầu mùa giải, Jack Wilshere chưa có dịp được ra sân tại Premier League mùa giải này. Sự thiếu vắng tiền vệ này là một mất mát khá lớn của đội bóng chủ sân Emirates kể từ đầu mùa giải này. Tuy nhiên, thầy trò Arsene Wenger đã nhận được sự động viên rất lớn từ cầu thủ này khi anh đã thể hiện quyết tâm gắn bó trọn đời với các Pháo thủ. Nếu kịp trở lại vào giữa tháng 12 tới, đó sẽ là món quà Giáng sinh không thể tuyệt vời hơn với các CĐV The Gunners. Sẽ có thêm một động lực mới với thầy trò Arsene Wenger trong chuỗi trận ấn tượng đang có. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)