JCB tài trợ cho 2 đội tuyển bóng đá của Việt Nam

Quang cảnh tại lễ ký kết (Ảnh: Anh Minh/Vietnam+)

Công ty JCB International Co., Ltd, chi nhánh nước ngoài của tập đoàn JCB chuyên kinh doanh thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế duy nhất tại Nhật Bản đã công bố sự kiện này vào ngày 13/6 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 20 năm ngày JCB chính thức đầu tư vào thị trường Việt Nam (1991-2011).



Theo ông Kimihisa Imada, lý do khiến JCB quyết định tài trợ cho hai đội tuyển là vì người dân Việt Nam rất hâm mộ bóng đá, các giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự luôn tạo nên những cơn sốt thật sự.



"Khi đã trở thành nhà đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia, JCB sẽ có cơ hội để chia sẻ cảm xúc với họ," ông nói.



Ông Imada cũng cho hay, trong thời gian tới, JCB phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam xúc tiến việc phát hành thẻ tín dụng liên kết với logo được thiết kế riêng biệt, giúp người sử dụng có thể dễ dàng thanh toán tại hơn 12.000 đơn vị chấp nhận thẻ thành viên tại Việt Nam.



Liên quan đến việc phát hành thẻ, JCB sẽ liên kết với các ngân hàng trong nước phát hành thương hiệu thẻ JCB với thời gian được ấn định sau tháng 8 tới./.

Theo Anh Vũ (Vietnam+)