Joe Cole bị cảnh sát "sờ gáy"

Không thể trở thành người hùng của Liverpool trong lượt trận đầu tiên tại Premier League, tiền vệ ngôi sao người Anh đã chuyển hướng sang làm “người hùng xa lộ”. Ngày hôm qua, khi đang mải mê phóng chiếc xế hộp màu đen sang trọng hiệu Audi A4 trên đường Surrey, Joe Cole đã lập tức bị cảnh sát dừng xe hỏi thăm. Theo những gì mà người cảnh sát đã trực tiếp kiểm tra tốc độ lái xe của Cole cho hay, trong khi mức tốc độ cho phép chỉ là 70 dặm/h, còn tiền vệ này đã nhấn ga cho xe chạy đến 105 dặm/h. Sau chiếc thẻ đỏ, Joe Cole lại đang phải đối mặt với một án phạt mới vì lái xe vượt quá tốc độ Andrew Mitchell, người cảnh sát có bằng chứng buộc tội Joe lái xe quá tốc độ cho biết: “Khoảng gần 1h sáng, tôi phát hiện thấy một chiếc xe con đang lao trên đường với tốc độ chóng mặt. Tôi nghi ngờ chiếc ôtô này hẳn là đã vượt mức tốc độ cho phép 70 dặm/h. Và quả là tôi đã dự đoán đúng. Chiếc máy bắn tốc độ của tôi cho thấy, chủ nhân chiếc xe đã nhấn ga tới 105 dặm/h”. Tiền vệ của The Kop đã phủ nhận cáo buộc cho rằng anh lái xe với tốc độ quá cao, và đã không có mặt tại toà án Staines Magistrates do bận tham dự buổi tập luyện cùng đội bóng. Dean George, người đại diện của Joe Cole đã biện hộ, trường hợp cáo buộc thân chủ mình là không chính xác. George cho rằng chiếc súng bắn tốc độ được sử dụng để kiểm tra tốc độ xe của Joe đã bị sử dụng sai quy cách, dẫn đến việc những kết quả báo trên đó cũng sai theo. Tuy nhiên, thẩm phán toà án đã phủ quyết luận điểm trên. Toà đang xem xét liệu có áp dụng mức phạt cấm lái xe với Joe Cole hay không khi anh từng bị cáo buộc không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để lái xe an toàn khi trong quá khứ, tiền vệ Tam sư đã nhiều lần gặp rắc rối với cảnh sát giao thông. Theo Trang Trần (Bongdaso)