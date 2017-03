Johan Cruyff muốn phía Real Madrid xin lỗi

Trước đây, BTC La Liga từng rất nhanh nhạy trong việc thay đổi lịch thi đấu để giúp các đội bóng Tây Ban Nha gặp thuận lợi trong việc thi đấu ở cúp Châu Âu. Do vậy, tờ AS nhận định nhiều khả năng yêu cầu của HLV Mourinho sẽ được đáp ứng. Trong khi đó, Chủ tịch của S. Gijon, ông Manuel Vega-Arango cho biết đội bóng của ông không phản đối việc đá sớm trước một ngày so với lịch cũ. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để Real Madrid có thể gặp thuận lợi ở Cúp châu Âu. Chúng tôi không muốn gây khó dễ cho họ”.