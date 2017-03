John Terry kiện vì bị in hình lên... bao thuốc lá

Hình ảnh được cho là của John Terry trên bao thuốc lá. (Nguồn: AFP)

Hình bán thân không rõ lắm của một người giống Terry đã xuất hiện trên các gói thuốc lá hiệu Gold Flake và các nhãn hiệu khác với một lá phổi nám đen và cảnh báo “Hút thuốc lá gây chết người.”



Keith Cousin, thuộc hãng Elite Management có trụ sở ở Anh đại diện cho Terry cho biết: “Có vẻ như đó là hình ảnh Terry và anh ấy chưa bao giờ cho phép việc đó. Chúng tôi đang tham vấn các luật sư ở London và Ấn Độ để điều tra vụ việc và có hành động thích đáng”. Cousins cũng khẳng định Terry, từng lên báo vì uống rượu say xỉn, không phải là một người hút thuốc.



Báo Ấn Độ The Indian Express cho biết Cơ quan giám sát hình ảnh công cộng thuộc chính phủ nước này đã tạo ra hình ảnh cảnh báo nói trên, xuất hiện trên 20 thương hiệu thuốc lá các loại, có những bao có giá chỉ 96 rupee (1,8 USD).



Terry, 31 tuổi, hiện đang phải đối mặt với một vụ điều tra hình sự vì có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Anton Fedinand của QPR. Anh đã có 72 trận chơi cho đội tuyển Anh và là đội trưởng của câu lạc bộ Chelsea.



K.S. Dhatwalia, thư ký tại Cơ quan giám sát hình ảnh công cộng, nói ông không rõ về nơi khởi phát hình ảnh này. “Chúng tôi gửi các hình ảnh đến cho bộ y tế và họ sẽ quyết định lựa chọn”, ông nói. “Nhưng tại sao bức hình Terry lại xuất hiện trên đó là điều còn chưa rõ”. Các cơ quan quảng bá của chính quyền từng gặp rắc rối vì những vụ cắt dán hình ảnh này trước đó.



Năm 2010, một chiến dịch quảng cáo cho Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung ở New Delhi đã mắc phải sai sót tai hại khi đăng hình cờ Italy trên một chiếc máy bay chở các vận động viên xuất sắc của Ấn Độ, thay vì cờ của nước chủ nhà./.

Theo Hải Minh (AFP/Vietnam+)