Jose Mourinho: “Chelsea là đội bóng mạnh nhất trên thế giới”

Vòng loại Champion League năm nay chứng kiến hai cặp đối đầu Anh - Italy đó là Chelsea - Inter Milan và MU - AC Milan. Cựu HLV Chelsea cho rằng, việc bốc thăm thi đấu vòng loại Champion League luôn chứa đựng những điều may rủi. Việc Chelsea sẽ sặp Inter Milan là điều không may với cả 2 CLB.



“Việc bốc thăm tại Champion League luôn chứa đựng những may rủi. Inter thật không may khi đối đầu với Chelsea và Chelsea cũng không may khi gặp Inter. Sẽ dễ dàng hơn cho CLB Chelsea khi họ gặp Stuttgart, Olympiacos hoặc những đội bóng khác và chúng tôi cũng vậy”, ông Mourinho nói.

HLV Jose Mourinho khẳng định Chelsea là một trong những đội bóng tốt nhất trên thế giới, nhưng điều mà ông nghĩ đến nhiều hơn đó là đối mặt với CLB cũ. Gắn bó với Chelsea hơn ba năm, cùng Chelsea đạt nhiều danh hiệu, rồi ông bất ngờ tuyên bố rời khỏi CLB này năm 2007 để lại rất nhiều điều nuối tiếc cho người hâm mộ, giờ đây số phận lại đưa ông đối mặt với CLB cũ tại Champion League.

Sau 4 lần thay đổi HLV kể từ khi vị HLV này ra đi, Chelsea giờ đây đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên HLV người Italy nhận định, Chelsea vẫn giữ lối phòng thủ trước đây, các vị trí trên sân cũng không có nhiều thay đổi: “Các vị trí trên sân vẫn gần như giữ nguyên. Thỉnh thoảng họ có thi đấu theo sơ đồ kim cương 4-4-2 hoặc 4-3-3. Đây là sơ đồ thi đấu chúng tôi đã từng áp dụng khi tôi còn ở đó”.

HLV Mourinho cho rằng HLV Ancelotti đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình kể từ khi ông rời Milan để đến Chelsea: “Tôi cho rằng đó là phẩm chất của một HLV giỏi. Ông ấy biết cách làm thế nào để các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất khi thi đấu. Cũng bởi vậy mà Chelsea giờ đây là một trong số những CLB tốt nhất trên thế giới”.

Ngoài việc giữ nguyên sơ đồ và chiến thuật thi đấu, HLV Ancelotti vẫn giữ lại hầu hết lực lượng đã mang lại thành công thời HLV Mourinho. “Các cầu thủ cũng không có nhiều thay đổi. Ngoài Branislav Ivanovic và Nicolas Anelka là hai gương mặt mới, còn lại Petr Cech, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Essien, Mikel, Drogba, Malouda, Joe Cole, Kalou đều là những cầu thủ khi tôi còn ở đây”.

Theo HLV Mourinho thì đội hình này sẽ không có nhiều bất ngờ đối với ông, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông cũng không phải là bất ngờ với họ: “Tôi biết họ và họ cũng biết tôi. Tôi hiểu cách thi đấu của họ, cách suy nghĩ của họ nhưng họ cũng hiểu tôi cách tôi huấn luyện các cầu thủ và cách mà tôi chuẩn bị trước một trận đấu như thế nào”.

Theo MT (vtv.vn)