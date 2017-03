Jose Mourinho chỉ ngán thời tiết giá lạnh ở Mátxcơva

Mourinho có lý do để mà lo lắng trên đất Nga. (Nguồn: AP)

Sau khi bị đá bay khỏi Cúp Nhà Vua, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi như lên đồng, để đánh bại các đối thủ bằng những chiến thắng hủy diệt, qua đó tại vị ngôi đầu Liga với khoảng cách lên đến 10 điểm so với đương kim vô địch Barcelona.



Với những gì đã đạt được đó, rất nhiều người tự tin đặt của Real Madrid sẽ không quá khó khăn để đánh bại CSKA Moscow tại Champions League diễn ra vào lúc 0h00 rạng sáng mai (22/2). Bởi xét về thực lực, "kền kền trắng" vượt trội so với đội bóng Nga.



Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của Real Madrid ở trận đấu này không phải là CSKA Moscow, mà là thời tiết băng giá vô cùng khắc nghiệt của nước Nga. Đây cũng là điều mà huấn luyện viên Jose Mourinho lo lắng nhất.



"Chúng tôi sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất, song thực tế trận đấu ở Mátxcơva sẽ chẳng dễ dàng. Nhiệt độ dưới 10 độ C là rất khắc nghiệt và bạn sẽ phải thi đấu trên sân nhựa," huấn luyện viên Jose Mourinho nói.



Khi được hỏi đội hình ra sân trong trận đấu này có dựa trên yếu tố thời tiết, vị chiến lược gia này khẳng định: "Các cầu thủ của chúng tôi đang có được phong độ tốt. Tất nhiên, tôi sẽ chọn đội hình dựa trên chiến thuật của đối thủ chứ không phải bởi thời tiết."



Trong chuyến làm khách tại Luzhniki rạng sáng mai, Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ có nhiều cảm xúc nhất trên sân vận động này. Tại đây, 5 năm về trước, Ronaldo chính là người đã ghi bàn thắng cho Manchester United vào lưới Chelsea trong trận chung kết Champions League mùa giải 2007-2008.



Bàn thắng đó cùng với việc thực hiện thành công cú sút đầu tiên trong loạt luân lưu 11m của Ronaldo, đã giúp Quỷ đỏ lần thứ 3 lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này. Chắc hẳn, Ronaldo cũng đang rất muốn làm điều gì đó để giúp Real Madrid giành chiến thắng trong chuyến hành quân này./.

