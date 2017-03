Juan Mata hí hửng bay sang Munich cùng M.U

Mata gia nhập Man Utd với mức giá kỷ lục của CLB hồi tháng Giêng. Trước đó, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thi đấu cho Chelsea tại Champions League nên anh không thể khoác áo Quỷ đỏ ở đấu trường này.

Mata sang Munich cùng đồng đội

Mặc dù vậy, trong chuyến hành quân đến Munich của Man Utd, Mata vẫn xuất hiện. Ý thức được thử thách trong trận lượt về với Bayern Munich, Mata muốn đi cùng để cổ vũ tinh thần của các đồng đội.

Đêm qua (giờ Anh), thầy trò David Moyes đã đáp máy bay sang Munich để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Ngoài Mata, gương mặt khiến nhiều người chú ý nhất là Wayne Rooney. Tiền đạo ngôi sao của Quỷ đỏ cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân với nụ cười tươi rói ở sân bay.

Do để hòa 1-1 tại Old Trafford, Man Utd sẽ phải ghi ít nhất 1 bàn tại Allianz Arena nếu muốn đi tiếp, do vậy, việc Rooney sẵn sàng là thông tin không thể vui hơn với người yêu mến họ.

Mata và Ferdinand

Wayne Rooney

Theo Tiểu Phi (Bongdaso)