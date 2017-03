Juve mua Luca Toni để giải quyết khủng hoảng tiền đạo

Và "Lão bà" đã mau chóng mang về thành Turin một gương mặt quen thuộc của làng bóng đá Italia, tay săn bàn kỳ cựu 33 tuổi, Luca Toni.

Ngay từ trước khi Quagliarella dính chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải trong trận thua mất mặt 1-4 trên sân nhà trước Parma cách đây vài ngày thì vấn đề chiêu mộ tiền đạo đã được đặt lên bàn nghị sự của Juve. Trong 4 tiền đạo chơi được của Juve mùa này, Amauri đã xuống phong độ thê thảm, Del Piero và Iaquinta thì phập phù, trận hay trận dở. Chỉ có duy nhất Quagliarella tạo được niềm tin vững chắc và đang là chân sút số 1 đội bóng ở Serie A với 9 bàn thắng. Không những vậy, hàng tiền đạo của "Bà đầm già" còn bị chấn thương tàn phá. Iaquinta phải nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng tới và mới đây, đến lượt Quagliarella nhập viện do vỡ đầu gối. Theo các bác sĩ, thời gian bình phục của Quagliarella nằm trong khoảng 4-6 tháng, đồng nghĩa với mùa giải 2010-2011 đã chính thức chấm dứt với tiền đạo 27 tuổi này.

Luca Toni sẽ là sự lựa chọn chính xác của Juve?

Vì thế, Juve phải tức tốc tìm kiếm tiền đạo mới, ít nhất đáp ứng được cho những tuần tới trước khi nghĩ đến phương án lâu dài hơn. Thực ra, họ cực khoái Edin Dzeko của Wolfsburg nhưng rốt cục, đành phải nhìn cầu thủ này gia nhập Man City bởi không đủ điều kiện tuyển mộ (đã đủ hạn ngạch mua cầu thủ ngoài EU mùa này do hồi đầu mùa, đã ký hợp đồng với tiền vệ người Serbia, Milos Krasic). Vậy là, Juve chuyển hướng sang Luca Toni và dễ dàng thành công, thậm chí còn chẳng mất một xu nào nhờ "thịnh tình" của Genoa. Hồi mùa hè, Toni đã trở về Italia sau vài năm bôn ba ở nước ngoài và khoác áo Genoa trong vòng 2 năm. Thế nhưng, có lẽ do lão tướng này không đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện (ghi được 3 bàn trong 16 trận ra sân) nên Genoa đã cho phép Toni được tự do ra đi, đến một CLB thuộc "chiếu trên", Juventus.

Cái tên Luca Toni hẳn không mấy xa lạ với những CĐV Italia. Anh từng có những năm tháng hoàng kim ở Palermo và Fiorentina, trở thành tay săn bàn đáng sợ nhất Serie A. Năm 2006, Toni đã giành giải "Chiếc giày vàng châu Âu" sau khi ghi được 31 bàn thắng trong màu áo Fiorentina ở Serie A. Anh cũng là một trụ cột của ĐT Thiên thanh trong giai đoạn 2006-2009. Năm 2007, Toni quyết định ra nước ngoài thi đấu, một sự lựa chọn mạo hiểm bởi có rất ít cầu thủ người Italia thành danh khi rời bỏi quê nhà. Mùa giải đầu tiên, tiền đạo này vẫn giữ được phong độ, đoạt danh hiệu "Vua phá lưới Bundesliga" còn Bayern giương cao "Chiếc đĩa bạc". Năm tiếp theo, Toni vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Bayern Munich ở giải VĐQG nhưng sự hiện diện của Louis Van Gaal ở "Hùm xám" vào năm 2009 đã chấm dứt tương lai của Toni. Chiến lược gia người Hà Lan đã hoàn toàn gạch tên Toni ra khỏi kế hoạch cải tổ đội bóng và anh đành phải quay về Italia khoác áo AS Roma theo diện cho mượn. Một chút ấn tượng nhỏ nhoi không đủ giúp Toni trụ lại ở đội bóng thủ đô và anh chọn Genoa là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Nhưng tiền đạo đã bước sang tuổi 33 cũng không trụ lại được ở Genoa lâu và phải "ngậm ngùi" chuyển sang Juventus bằng bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2012.

Song ai dám bảo, đây là một bước lùi bởi Juve chắc chắn ăn đứt Genoa ở khoản danh tiếng và truyền thống. Cứ cho Toni đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp nhưng biết đâu đấy, một cầu thủ sắp giải nghệ, sẽ càng nỗ lực cống hiến toàn bộ sức lực còn lại vì đội bóng đã đặt trọn niềm tin vào anh. Tất nhiên Juve sẽ phải tăng cường thêm để đảm bảo an toàn trong giai đoạn còn lại của mùa giải nhưng từ giờ đến lúc đó, nhiệm vụ của Toni là phải mang về niềm vui cho những fan hâm mộ "ngựa vằn" và anh sẽ làm được điều đó. Trước mắt, Toni chắc chắn sẽ có tên trong chuyến làm khách của Napoli. Nếu giành chiến thắng, Juve sẽ chính thức vượt qua đối thủ trên BXH (hiện Juve xếp thứ 5 và kém 2 điểm so với Napoli đứng thứ 3).

Theo Bảo Phương (Bongda24h)