Juventus 3-2 AS Roma: Siêu kịch tính!

Trước khi bước vào vòng đấu này, Juventus và AS Roma vẫn duy trì thành tích toàn thắng ở Serie A và họ cũng là hai CLB mạnh nhất Italia ở thời điểm hiện tại. Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, Juventus và AS Roma đã trình diễn trận cầu vô cùng kịch tính, hấp dẫn nhất Serie A trong nhiều năm trở lại đây.



5 bàn thắng, 3 thẻ đỏ, 3 quả phạt đền, 7 thẻ vàng… và cả những tranh cãi về vấn đề trọng tài. Tất cả đều xuất hiện trong trận cầu được mong chờ này. Chung cuộc, nhà ĐKVĐ Serie A đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, AS Roma cũng có quyền cao đầu rời khỏi cuộc chơi. Họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Bên cạnh đó, “Bày sói” cũng chịu những bất công từ tiếng còi méo của trọng tài Rocchi ở trận đấu này.

Vòng 6 Serie A Thứ Bảy, ngày04/10

Hellas Verona 1-0 Cagliari

Chủ nhật, ngày 05/10

AC Milan 2-0 Chievo

Empoli 3-0 Palermo

Lazio 3-2 Sassuolo

Parma 1-2 Genoa

Sampdoria 1-0 Atalanta

Udinese 1-1 Cesena

Juventus 3-2 AS Roma

Thứ Hai, ngày 29/09

Fiorentina - Inter (01h45)

Napoli - Torino

Bước vào trận đấu này, hai đội nhập cuộc với tư tưởng thận trọng. Họ không quá mạo hiểm đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, kịch bản “tẻ nhạt” ấy nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho sự kịch tính.

Trong cuộc chiến giành giật khu trung tuyến, cả Juventus và AS Roma đều không ngần ngại phạm lỗi, khiến trận đấu liên tục gián đoạn. Điều đó khiến tốc độ trận đấu này được đẩy lên cao bởi những “cái đầu nóng” của cầu thủ hai đội.

Kịch tính xảy ra ở phút 26, trọng tài Rocchi đã cho Juventus hưởng phạt đền sau tình huống chạm tay của Maicon. Điều đó nói ở chỗ, ban đầu, ông cho Lão bà hưởng quả phạt trực tiếp nhưng sau đó đã thay đổi quyết định. Điều đó khiến các cầu thủ AS Roma căm phẫn, họ lao vào phân bua với trọng tài. Bên ngoài đường piste, HLV Rudi Garcia cũng bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng quá gay gắt. Trên chấm phạt đền, Carlos Tevez dễ dàng mở tỷ số cho Juventus.



Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, AS Roma đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Lần này, AS Roma được hưởng phạt đền sau tình huống Lichtsteiner kéo ngã Totti trong vòng cấm. Đích thân đội trưởng của AS Roma đã đánh bại Buffon, san bằng tỷ số.

Tới phút 44, Juan Iturbe đã khiến cả sân Juventus Arena câm lặng khi ghi bàn thắng thứ 2 của “Bày sói” sau đường chuyền của Gervinho. Mặc dù vậy, thêm 1 lần, trọng tài Rocchi khiến các cầu thủ AS Roma nổi giận. Phút 45, ông cho Juventus hưởng quả phạt đền trong tình huống Pjanic phạm lỗi với Pogba ngay trên vạch vôi. Carlos Tevez tiếp tục thành công trên chấm phạt đền, san bằng tỷ số 2-2. Trong khi đó, các cầu thủ AS Roma vây kín lấy trọng tài Rocchi dù cho ông đã nổi hồi còi kết thúc hiệp 1.

Sang hiệp 2, những “cái đầu nóng” của hai đội đã phần nào hạ nhiệt. Cả hai trở về lối chơi thận trọng. Họ đều có thời điểm nhất định chiếm lĩnh thế trận nhưng không thể tạo được đột biến.

Tuy vậy, càng về cuối trận, trận đấu càng diễn ra vô cùng hấp dẫn. Phút 86, Bonucci đã tung ra cú vô lê hóc hiểm ngoài vòng cấm, giúp cho Juventus vượt lên dẫn trước. 2 phút sau đó, trọng tài đã phải rút thẻ đỏ đuổi 2 cầu thủ Manolas (AS Roma) và Morata (Juventus) vì hành vi đánh nhau.

Quãng thời gian còn lại là quá ít ỏi để AS Roma tạo nên điều thần kỳ và chấp nhận trận thua 2-3 trước Juventus. Với kết quả này, Lão bà vẫn dẫn đầu Serie A với 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Caceres (Ogbonna 46), Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo (Vidal 79), Marchisio, Asamoah; Tevez, Llorente (Morata 59)

Roma: Skorupski; Maicon, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; Pjanic (Paredes 85), Keita, Nainggolan; Iturbe (Florenzi 66), Totti (Destro 74), Gervinho

Theo H.Long (Dân Trí)