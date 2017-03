Juventus bị Chievo “cướp điểm” phút bù giờ

Quagliarella giúp Juve vượt lên bằng bàn thắng tuyệt đẹp.











Đội hình thi đấu:

Chievo:

Sorrentino (Squizzi 71’) - Sardo, Mandelli, Cesar, Mantovani - Gelson Fernandes (Bogliacino 79’), Guana, Marcolini (Granoche 61’), Constant - Pellissier, Moscardelli.

Juventus:

Storari - Sorensen, Bonucci, Chiellini, Grosso - Krasic (Legrottaglie 87’), Giandonato, Aquilani, Pepe (Traore 90’) - Quagliarella (Salihamidzic 60’), Iaquinta.

Theo Vũ Phong (Dân Trí)



Thất bại của đội đầu bảng AC Milan ở trận đấu sớm vòng 17 giúp cho Juventus tràn trề cơ hội rút ngắn khoảng cách trước khi kỳ nghỉ Đông bắt đầu nhất là khi đối thủ của họ, Chievo bị đánh giá thấp hơn khá nhiều. Tuy nhiên, trong lúc danh sách chấn thương vẫn dài dằng dặc với những cái tên như Amauri, Buffon, Rinaudo, Martinez, Lanzafame, De Ceglie thì việc đánh bại được “Lừa bay” ngay tại Bentegodi là điều không dễ dàng bởi mùa giải trước, Lão bà từng sa lầy tại đây.Và một lần nữa, lịch sử đã không đứng về phía Juventus. May mắn thoát khỏi một quả penalty và có được bàn thắng trước nhưng đội bóng thành Turin đành ngậm ngùi rời thành Verona với kết quả hòa 1-1 sau khi Sergio Pellissier ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 3 trận đấu. Trở lại với những diễn biến chính, chỉ sau 15 phút đầu giằng co, cơ hội đã đến với đội chủ nhà khi Moscardelli bị Chiellini phạm lỗi trong vòng cấm địa.Từ chấm phạt đền, Marcolini dứt điểm quá hiền và thủ thành Storari dễ dàng đổ người cản phá thành công. May mắn tránh khỏi bàn thua sớm từ quả 11m, Juventus hưng phấn dâng lên tấn công. Phút 21, từ quả đá phạt của Aquilani, Iaquinta bật cao đánh đầu nguy hiểm buộc thủ môn Sorrentino phải đẩy bóng chịu quả phạt góc. Tuy nhiên Lão bà thành Turin cũng không phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến bàn mở tỷ số.Phút 31, từ quả phạt góc quả Sorensen, bóng nảy tới vị trí của Fabio Quagliarella và tiền đạo này lập tức tung ra cú “xe đạp chổng ngược” đẹp mắt tung lưới Chievo. 1-0, Juve vượt lên dẫn trước. Đến lúc này, trước sự la ó của các CĐV nhà, “Lừa bay” vội vàng triển khai tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng và không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, đội chủ nhà được hưởng lợi về nhân sự.Phút 51, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Guana, Constant thoát xuống rất nhanh và trong thế bị động, cầu thủ trẻ Giandonato buộc phải phạm lỗi trái phép và trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp và khiến Juve chỉ còn chơi với 10 người trên sân.Trước sức ép ngày một lớn từ phía Chievo, HLV Del Neri vội vàng rút Quagliarella và tung vào sân lão tướng có xu hướng phòng ngự Salihamidzic nhằm giữ vững khu trung tuyến. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến cho Chievo càng thêm tự do triển khai các miếng đánh của mình. Phút 65, Moscardelli chuyền dài để Pellissier bất ngờ đá nối sấm sét nhưng rất may Chiellini kịp lăn xả cản phá.Bên kia chiến tuyến, dù không có nhiều cơ hội nhưng Juve cũng đôi lúc khiến cho đối phương phải giật mình. Phút 75, Milos Krasic bất ngờ đi bóng qua 3 hậu vệ Chievo nhưng cú sút quyết định của anh lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.Phòng ngự khá kín kẽ và chơi đầy tập trung để chống trả các đợt lên bóng của đội chủ nhà, Juventus tưởng chừng đã có trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 3, Chievo bất ngờ có bàn gỡ hòa. Nhận đường chuyền từ Granoche và lợi dụng thoáng thiếu tập trung kèm người của Sorensen, chân sút Pellisier lập tức tung ra cú volley chuẩn xác tung lưới Storari ấn định trận hòa 1-1 cho cả hai đội.Chỉ có được 1 điểm ở trận đấu này, Juventus tạm thời giữ khoảng cách 5 điểm so với đội đầu bảng AC Milan. Trong khi đó, Chievo an toàn với vị trí giữa BXH và yên tâm chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn lượt về của mùa giải.