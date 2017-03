Juventus bổ nhiệm Antonio Conte làm HLV trưởng

Thách thức đang chờ Conte và Juve

Tuy nhiên, cùng với những hi vọng lóe lên về diện mạo mới dưới thời Conte, nỗi lo về viễn cảnh trắng tay cũng dần manh nha.



Không phải Van Gaal, Villas Boas hay Mazzarri, chủ tịch Andrea Agnelli đã quyết định gửi trọn tương lai Juventus vào tay cựu công thần Antonio Conte. Theo khẳng định trên tờ Tuttosport, Juventus sẽ tổ chức một lễ ra mắt hoành tráng cho Conte vào thứ Hai tuần tới, và coi đó là điểm mốc đầu tiên trong công cuộc cải tổ. Trên trang từ điển trực tuyến wiki về trương mục Conte, Juventus cũng đã xuất hiện ở phần CLB tiếp theo ông sẽ dẫn dắt .



Giống như sự kiện Roma bổ nhiệm Montella, NHM Juventus đặc biệt kỳ vọng tầm ảnh hưởng của một cựu công thần đã có quá nhiều đóng góp cho Juventus trong quá khứ sẽ mang tới một luồng sinh khí mới, giúp tập thể Juventus đoàn kết một lòng hướng tới tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận CĐV đủ tỉnh táo để nhận ra những hạn chế cơ bản của vị HLV trẻ này.



Sau những thất bại của Leonardo hay Montella, người ta có đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng con đường chiến thắng không có chỗ cho những HLV tập sự kiểu Conte. Thực tế, Conte đúng là một chuyên gia chữa cháy. Ông từng giúp Bari vươn lên lên từ nhóm “cầm đèn đỏ” tại Serie B mùa giải 2007/08, trước khi chính thức thăng hạng Serie A mùa giải kế tiếp. Tiếp quản đống đổ nát tại Siena, Conte một lần nữa chứng tỏ được cái tài tái sinh một cơ thể đang thoi thóp. Siena vừa giành quyền lên chơi tại Serie A mùa tới nhờ Conte.



Nhưng nhiệm vụ Conte phải gánh vác tại Juventus chắc chắn sẽ khác rất nhiều. Hồi sinh một quyền lực cũ trong sự canh tranh khốc liệt của những đại gia hùng mạnh, không giống như việc Conte chỉ phải đối đầu với những tập thể yếu ớt tại Serie B. Thời còn khoác áo Juventus đánh đông dẹp bắc, bầu nhiệt huyết cháy bỏng. Nhưng trên băng ghế huấn luyện, Conte cần thêm sự lọc lõi, tinh quái và một cái đầu đủ lạnh để hứng chịu áp lực. Người ta có quyền nghi ngờ Conte đang thiếu những phẩm chất ấy.



Song cũng không nên quá bi quan. Bởi ít ra Conte cũng vừa đi được bước đầu tiên khá đúng với nguyện vọng của NHM: cải thiện hàng thủ. Phát biểu trước báo giới Italia, Conte khẳng định sẽ đề nghị BLĐ đội bóng mua thêm hậu vệ, gia cố lại tấm lá chắn trước khung gỗ.



Những con số thống kê sau sẽ chỉ ra Conte đã quyết định đúng. Trong 2 mùa giải gần đây, Juventus thủng lưới nhiều hơn rõ rệt so với quãng thời gian họ còn là một quyền lực tại Serie A. Mùa này, Juve đã 55 lần phải vào lưới nhặt bóng (trong đó có tới 35 bàn thua trên sân nhà). Mùa trước, số bàn thua trên tất cả các đấu trường còn lên tới 71 bàn, cao hơn rất nhiều so với con số 37 bàn (mùa 2008/09, 2007/08) và 24 bàn (mùa 2005/06).

Theo Thạch Long (Bongdaplus)