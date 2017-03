Kesley - Thành Lương đua tranh Quả bóng vàng 2011

Kesley và Thành Lương là hai ứng viên nhiều hy vọng đoạt Quả bóng vàng. Ảnh: An Nhơn

Dù ban tổ chức giữ kín danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2011 tới tối 10/5 mới công bố, nhưng giới chuyên môn đều cho rằng danh hiệu này chỉ là cuộc đua tay đôi giữa tiền đạo nhập tịch đang thi đấu màu áo Sài Gòn FC Huỳnh Kesley và tiền vệ chơi cho CLB Hà Nội Phạm Thành Lương. Ba ứng viên còn lại là Trọng Hoàng, Văn Quyết, Minh Phương sẽ chỉ tranh chấp Quả bóng đồng.

Giới chuyên môn không bất ngờ nếu Huỳnh Kesley (31 tuổi) đăng quang trong đêm Gala trao giải tối nay tại Nhà hát TP HCM. So với với 4 ứng viên nội binh còn lại, Huỳnh Kesley có một năm thi đấu chói sáng. Anh ghi 16 bàn thắng, góp công lớn trong thành tích thăng hạng V-League của Sài Gòn Xuân Thành. Từ khi gia nhập bóng đá Việt Nam 2004, cầu thủ gốc Brazil luôn duy trì phong độ ổn định. Hiện tiền đạo mang áo số 7 vẫn là tay săn bàn hàng đầu tại V-League, giúp CLB Sài Gòn FC đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở ngoài đời, dù mang danh ngoại binh nhập tịch, Kesley sống khá "lành tính", đã lấy vợ Việt Nam và có 2 con trai.

Điểm băn khoăn nhất là Kesley không được thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thành tích của đội tuyển năm qua khá trầm, nên thành tích CLB được xét ưu tiên. Ngay từ danh sách đề cử, nhiều chuyên gia, HLV và giới truyền thông cả nước đã tỏ ra ưu ái đối với chàng tiền đạo gốc Brazil này.

Tiền vệ Phạm Thành Lương (23 tuổi), hiện chơi trong màu áo của CLB Hà Nội. Thành Lương là chủ nhân Quả bóng vàng 2009. Dù tuyển U23 Việt Nam không thành công ở SEA Games 26 nhưng "Lương dị" vẫn thi đấu năng nổ. Thành Lương lọt vào nhóm 5 cầu thủ hay nhất SEA Games 26 do trang thông tin bóng đá Goal.com bầu chọn. Ở màu áo CLB, Thành Lương thi đấu nổi bật nhưng Hà Nội ACB bị rớt hạng mùa trước. Đây chính là điểm mà tiền vệ cưng của bầu Kiên yếu thế hơn Kesley.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (23 tuổi) đang chơi cho Sông Lam Nghệ An, từng được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2009. Trọng Hoàng đã không ngừng tiến bộ và trở thành nhân tố quan trọng trong màu áo Sông Lam Nghệ An cũng như tuyển quốc gia. Năm 2011, cũng như Thành Lương và các đồng đội ở tuyển U23, Trọng Hoàng trải qua kỳ SEA Games không nổi bật. Nhưng ở cấp độ CLB, Trọng Hoàng có đóng góp lớn vào chức vô địch V-League sau 10 năm chờ đợi của Sông Lam Nghệ An. Nhưng như một số đồng nghiệp đánh giá, tiền vệ mang áo số 8 mất khá nhiều điểm ở cấp đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Trọng Hoàng chỉ có thể đoạt Quả bóng bạc hoặc đồng.

Từ trái sang phải Minh Phương - Văn Quyết - Trọng Hoàng không có khả năng tranh Quả bóng vàng VN 2011. Ảnh: An Nhơn

Tiền vệ Phạm Minh Phương (32 tuổi) hiện thi đấu trong màu áo Đà Nẵng sau nhiều mùa giải cống hiến ở Đồng Tâm Long An. Minh Phương là chủ nhân của quả bóng vàng 2010. Sau 73 lần khoác áo đội tuyển, anh đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau AFF Cup 2010. Anh đã có nhiều danh hiệu ở cả cấp đội tuyển (vô địch AFF Cup 2008, HC đồng giải vô địch Đông Nam Á 2007) và câu lạc bộ (cùng Cảng Sài Gòn vô địch Việt Nam mùa 2001-2002, cùng Đồng Tâm vô địch V-League hai mùa 2005 và 2006). Tuy nhiên, so với 4 ứng viên còn lại, cựu tuyển thủ quốc gia này có năm 2011 không có nhiều thành tích nổi bật. Không còn chơi tuyển quốc gia, còn ở CLB, Minh Phương chỉ giúp Đà Nẵng về thứ 3. Nếu Minh Phương không có mặt trong top 3 cũng không quá bất ngờ.

Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (21 tuổi) đang cùng Hà Nội T&T chơi tưng bừng tại V-League 2012 với ngôi dẫn đầu. Văn Quyết từng là cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2010. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ này cũng không giúp đội U23 gặt hái thành công ở SEA Games 26 trên đất Indonesia. So với các ứng viên như Thành Lương, Kesley, Văn Quyết còn quá non để có thể bước lên bục đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Văn Quyết chỉ có thể hy vọng cạnh tranh vào Quả bóng đồng.

Không tiết lộ danh tính Quả bóng vàng nam nhưng một thành viên trong ban tổ chức cho biết, chủ nhân Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2011 thuộc về thủ môn quốc gia Kiều Trinh. Đây là lần đầu tiên Kiều Trinh đoạt danh hiệu cao quý này. Năm 2010, Kiều Trinh đã đoạt quả bóng bạc.

Theo An Nhơn (VNE)