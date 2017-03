Kết quả ba trận đấu vòng 14

Chủ nhà và SL Nghệ An đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn. Chừng 17.000 khán giả đến xem trận, trong đó chủ yếu là CĐV Nghệ An nhuộm vàng cả hai khu khán đài C và D. Trong khi đó khán đài B của CĐV Bình Dương thì thưa thớt người.

Võ Ngọc Toàn mở bàn cho đội khách SL Nghệ An ngay phút thứ tư. Tăng Tuấn (vào thay Trọng Hoàng do chấn thương giữa hiệp 1) đã gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Sang hiệp 2 trận đấu vẫn rất hay, dường như không bên nào chấp nhận rời sân mà chỉ 1 điểm trong tay nhưng không bên nào ghi thêm được bàn.

Trên sân Cần Thơ, chủ nhà có liều doping tài trợ nên lên tinh thần và thực hiện những đợt lội ngược dòng ngoạn mục để thắng chung cuộc Đồng Nai 4-3. Như vậy Đồng Nai đã xuống đáy bảng sau vòng 14.

Trên sân Long An, QNK Quảng Nam đã chơi hay đầu trận và dẫn trước chủ nhà ĐT Long An 2-0. Tuy nhiên, các học trò Huỳnh Ngọc San lại thực hiện một cuộc lội ngược dòng dũng cảm để dẫn lại 3-2,… rồi 3-3. Cuối cùng chủ nhà ĐT Long An thắng kịch tính 4-3.

TP