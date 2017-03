Kết quả vòng 18 giải hạng nhất: Liên minh ma quỷ

24 giờ trước đội TP.HCM bại trận đã tạo động lực cho đối thủ tranh suất trụ hạng Tiền Giang “tính sổ” với “ngân hàng điểm” Tây Ninh trên sân nhà. Khi mà hàng thủ đội khách chơi như mơ ngủ để mặc sức cho các chân sút Tiền Giang ung dung ghi trước ba bàn rồi mới vùng lên có bàn gỡ 1-3 vào cuối trận.

Thất bại trước một đội bóng đang rất khát điểm không tránh khỏi sự hồ nghi về “liên minh” với bổn cũ 3 điểm đi 3 điểm về của hai đội bóng có quan hệ rất thân. Tại lượt đi, Tiền Giang từng thua 0-4 và lượt về họ thắng lại 3-1 không khó. Nhìn cách Đình Thắng ung dung đệm bóng nâng tỉ số phút 56 và hai phút sau, đến lượt Din làm “gãy” cả hàng thủ Tây Ninh nâng tỉ số 2-0 rồi lại nâng 3-0 và chỉ chịu nhả lại 1-3 vào phút 85.

Thắng trận này, Tiền Giang 19 điểm vượt mặt Huda Huế vươn lên xếp thứ 10 thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Tin mừng của đội này là nỗi buồn của đội khác. Đồng Nai với 1 điểm lấy được trên sân của Viettel sau trận hòa 1-1 không đủ để giúp thầy trò HLV Trần Bình Sự tránh xa khu vực nguy hiểm khi mới có 15 điểm chỉ hơn đội đáy bảng TP.HCM 2 điểm.

Ở nhóm trên, tin Hà Nội ACB ngã ngựa 1-3 tại Quảng Nam trong khi Bình Định lại đánh mất cơ hội soán ngôi khi bất ngờ 0-1 trước Than Quảng Ninh trên sân nhà. Với hai kết quả nằm ngoài dự đoán này, Hà Nội ACB, Bình Định cùng Than Quảng Ninh cùng 30 điểm chia nhau ba vị trí đầu bảng xếp hạng. Cũng vòng đấu qua, một ứng viên khác là An Giang lại bất ngờ thua đội bóng non trẻ TDC Bình Dương 0-2 trên sân khách.

Vòng đấu thứ 18, đã bộc lộ những dấu hiệu bất thường trong “liên minh ma quỷ” và dự báo những vòng tiếp theo vẫn là “mê hồn trận” với những trận đấu trên bàn một khi BTC bất lực với các hiện tượng.

Hai trận đấu sớm V-League Jagne và Gaston ghi hai bàn trong mỗi hiệp, giúp Đà Nẵng có chiến thắng trước người anh em Hà Nội T&T. “Cả nhà” đều vui ở hai lượt đấu đi-về, mỗi đội đều bỏ túi 3 điểm để duy trì trong nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, NaviBank Sài Gòn chạm ngõ rớt hạng với trận thua 1-2 trên sân Cao Lãnh. Khả năng cuối mùa bóng đá TP.HCM cả hai đội rớt hạng đang rất gần với hiện thực. CT

MINH QUANG