Kết quả vòng 6 giải hạng Nhất: SQC Bình Định đuối sức

Ngoại trừ pha lập công của Darlington (phút 56), chiều qua khán giả Quy Nhơn không hiểu sao một SQC Bình Định đang tiến mạnh bỗng dưng lại đen đủi trong các cú dứt điểm đến như vậy. Họ để Nam Định gỡ 1-1 ở phút 84 và tắt dần giấc mơ đeo đuổi Sài Gòn Xuân Thành.

Với trận hòa này, SQC Bình Định vẫn giữ ngôi nhì bảng nhưng bị Sài Gòn Xuân Thành nới rộng khoảng cách lên đến 4 điểm.

Bất ngờ lớn nhất vòng đấu phải kể đến pha lội ngược dòng của đội chót bảng TDC Bình Dương trước TP.HCM. Ngay từ phút thứ năm, Jackson tận dụng sai lầm của hậu vệ đội khách dứt điểm chân phải hạ thủ môn Văn Bé. Dẫn 1-0, những tưởng TP.HCM sẽ dễ dàng kéo dài chuỗi trận thắng nhưng phút 28, De Lima chuyền bóng bất cẩn tạo cơ hội cho De Jesus dứt điểm hạ thủ môn Kim Long quân bình 1-1.

De Jesus ghi bàn thắng quyết định giúp TDC Bình Dương thắng TP.HCM 2-1. Ảnh: xuân huy

Trước sự nỗ lực tìm thêm bàn thắng của TDC Bình Dương, phút 90+1 trung vệ Quốc Anh phạm sai lầm đốn ngã Nkemi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, De Jesus dễ dàng đặt lòng ấn định trận thắng 2-1 cho đội khách. Giành thêm 3 điểm, TDC Bình Dương đào thoát khỏi vị trí chót bảng.

Trước đối thủ đồng lạng, Tây Ninh sân nhà đánh bại Đồng Nai 2-0 nhờ hai pha lập công của Văn Ngoan (phút 76), Trung Tiến (90+1) tiến lên xếp thứ chín chung cuộc.

Trên sân nhà, Huda Huế thúc thủ 1-2 trước Than Quảng Ninh.

Tại miền Tây, Cần Thơ vừa thay tướng giành luôn chiến thắng 3-2 trước Hà Nội nhờ có pha “đốt đền” của Minh Hiếu (Hà Nội) ở phút 58.

Không may mắn như TDC Bình Dương, BHTS Quảng Nam sân nhà gục ngã 1-2 cay đắng trước An Giang. Chiến thắng đưa An Giang vượt mặt Kienlongbank Kiên Giang lên chiếm thứ ba trong bảng tổng sắp, đồng thời đẩy BHTS Quảng Nam xuống đáy bảng.

MINH QUANG