Kết quả vòng loại World Cup: Uruguay phải đá play-off

Tuy nhiên, khả năng giành vé đi tiếp của Uruguay là rất lớn, bởi họ chỉ phải đối đầu với đại diện của châu Á, Jordan - đội bóng đã vượt qua Uzbekistan ở vòng play-off châu Á.



Nếu vượt qua Jordan thì họ vẫn đường hoàng tới Brazil với tư cách là một trong 8 đội hạt giống của vòng chung kết (căn cứ vào thứ hạng, hiện Uruguay đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA).



Tại khu vực Nam Mỹ, bốn đội giành vé trực tiếp đến Brazil gồm Argentina, Colombia, Chile và Ecuador.



Trong khi đó, rạng sáng nay (16/10), vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu đã chính thức khép lại. Bốn đội bóng cuối cùng giành vé trực tiếp đến Brazil vào năm sau cũng đã được xác định bao gồm: Nga (bảng F), Bosnia (bảng G), Anh (bảng H) và Tây Ban Nha (bảng I).



Trong khi đó, Pháp và Bồ Đào Nha sẽ phải dự vòng play-off tranh vé vớt cùng với Hy Lạp và Ukraine.



Khu vực Nam Mỹ



Chile - Ecuador 2-1

Alexis Sanchez 35, Gary Medel 38 - Felipe Caicedo 66



Paraguay - Colombia 1-2

Jorge Rojas 7 - Freddy Guarin 38, Mario Yepes 56



Uruguay - Argentina 3-2

Cristian Rodriguez 7, Luis Suarez 34pen, Edinson Cavani 49 - Maxi Rodriguez 15, 41



4 vé chính thức: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador



Vé dự play-off: Uruguay



Khu vực châu Âu





Bảng A



Bỉ - Xứ Wales1-1

Kevin De Bruyne 64 - Aaron Ramsey 88



Scotland - Croatia 2-0

Robert Snodgrass 28, Steven Naismith 73

Đá hỏng penalty: Barry Bannan (Scotland) 73



Serbia - Macedonia 5-1

Stefan Ristovski 16og, Dusan Basta 19, Aleksandar Kolarov 38pen, Dusan Tadic 54, Stefan Scepovic 74 - Adis Jahovic 83



Bảng B

Italy - Armenia 2-2

Alessandro Florenzi 24, Mario Balotelli 76 - Yura Movsisyan 4, Henrikh Mkhitaryan 70



Bulgaria - CH Séc 0-1

Borek Dockal 52

Thẻ đỏ: Petar Zanev (Bulgaria) 75



Đan Mạch - Malta 6-0

Morten Rasmussen 8, Daniel Agger 11pen, 39pen, Andreas Bjelland 28, Morten Rasmussen 74, Nicki Nielsen 84



Bảng C



Đảo Faroe - Áo 0-3

Andreas Ivanschitz 16, Sebastian Proedl 64, David Alaba 67pen



Ireland - Kazakhstan 3-1

Robbie Keane 17pen, John O'Shea 26, Dmitriy Shomko 77og - Dmitriy Shomko 13



Thụy Điển - Đức 3-5

Tobias Hysen 6, 69, Alexander Kacaniklic 42 - Mesut Ozil 45, Mario Goetze 53, Andre Schuerrle 57, 66, 76



Bảng D



Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan 0-2

Arjen Robben 7, Wesley Sneijder 46



Romania - Estonia 2-0

Ciprian Marica 31pen, 81



Hungary - Andorra 2-0

Nemanja Nikolic 52, Ildefonso Lima 77og

Thẻ đỏ: Moises San Nicolas (Andorra) 89



Bảng E



Thụy Sĩ - Slovenia 1-0

Granit Xhaka 74



Na Uy - Iceland 1-1

Daniel Braaten 30 - Kolbeinn Sigthorsson 12



Síp - Albania 0-0



Bảng F



Bồ Đào Nha - Luxembourg 3-0

Silvestre Varela 29, Nani 36, Helder Postiga 78

Thẻ đỏ: Aurelien Joachim (Luxembourg) 27



Azerbaijan - Nga 1-1

Vagif Javadov 90 - Roman Shirokov 15

Thẻ đỏ: Maksim Medvedev (Azerbaijan) 73



Israel - Bắc Ireland 1-1

Eden Ben Basat 43 - Steven Davis 72



Bảng G



Litva - Bosnia 0-1

Vedad Ibisevic 68



Hy Lạp - Liechtenstein 2-0

Dimitris Salpingidis 7, Giorgos Karagounis 81



Latvia - Slovakia 2-2

Valerijs Sabala 47, Renars Rode 90+2 - Martin Jakubko 9, Kornel Salata 16



Bảng H



San Marino - Ukraine 0-8

Yevgen Seleznov 13pen, 19, Marko Devic 15, 51, 58pen, Andriy Yarmolenko 55, Roman Bezus 66, italiy Mandzyuk 90

Thẻ đỏ: Mirko Palazzi 57, Alessandro Della Valle 90 (San Marino)



Montenegro - Moldova 2-5

Stevan Jovetic 55pen, 90+1 - Alexandru Antoniuc 28, 89, Igor Armas 62, Eugeniu Sidorenco 64, Artur Ionita 74



Anh - Ba Lan 2-0

Wayne Rooney 41, Steven Gerrard 88



Bảng I



Pháp - Phần Lan 3-0

Franck Ribery 8, Joona Toivio 76og, Karim Benzema 87



Tây Ban Nha - Gruzia 2-0

Alvaro Negredo 26, Juan Mata 61



9 đội giành vé trực tiếp đến Brazil: Bỉ (bảng A), Italy (bảng B), Đức (bảng C), Hà Lan (bảng D), Thụy Sĩ (bảng E), Nga (bảng F), Bosnia (bảng G), Anh (bảng H) và Tây Ban Nha (bảng I).



8 đội dự play-off: Croatia (bảng A), Thụy Điển (bảng C), Romania (bảng D), Iceland (bảng E), Bồ Đào Nha (bảng F), Hy Lạp (bảng G), Ukraine (bảng H), Pháp (bảng I).



Lễ bốc thăm vòng play-off diễn ra vào ngày 21/10. Lượt đi vòng play-off diễn ra vào ngày 15/11 và lượt về vào ngày 19/11./.

Theo Huy Anh (Vietnam+)