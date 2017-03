Khách mời U19 đem lực lượng mạnh nhất đến VN

Với lực lượng này, giải U19 quốc tế cúp Nutifood hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Trong thành phần cầu thủ sang Việt Nam của CLB U19 AS Roma đáng chú ý nhất có 3 cầu thủ Francesco Di Mariano, Arturo Calabresi, Mihal Balasa. Đây đều là những cầu thủ ưu tú nhất trong lứa trẻ của AS Roma. Hiện tại, Francesco Di Mariano là cầu thủ thuộc biên chế đội 1 trong mùa bóng năm nay. Anh có thể đá ở vị trí tiền vệ công lẫn tiền vệ cánh.

Arturo Calabresi cũng là một cầu thủ xuất sắc của lò đào tạo AS Roma. Hiện tại anh cũng là thành viên của đội tuyển U19 Italia.

Trong khi đó, hậu vệ người Romania Mihal Balasa được xem là cầu thủ đắt giá nhất của U19 AS Roma. Mihal Balasa đang thi đấu cho U19 AS Roma theo dạng cho mượn từ CLB Viitoril Constanta. Nếu muốn mua đứt Balasa, AS Roma phải chi ra số tiền 400.000 euro cho Viitoril Constanta. Balasa đang là trụ cột không thể thiếu trong đội hình U21 Romania tham dự vòng loại U21 Châu Âu.

Khách mời U19 Nhật Bản cũng có 2 cầu thủ rất đáng xem đó là Minamino Takumi và Miura Genta. Trong đó, Minamino Takumi đang thi đấu trong màu áo CLB Cerezo Osaka thuộc giải đấu cao nhất của Nhật Bản. Trong 29 trận đã đấu anh ghi được 5 bàn cho đội bóng. Đặc biệt Minamino Takumi đã từng lập 1 siêu phẩm vào lưới CLB Manchester United trong trận đấu giao hữu giữa 2 đội vào tháng 7 năm ngoái.

Trong khi đó, Miura Genta hiện đang là đội trưởng của U19 Nhật Bản. Anh là thủ lĩnh của U19 Nhật cũng như được đánh giá sẽ sớm có một vị trí trong đội hình tuyển Nhật Bản.

Cuối cùng khách mời U19 Tottenham cũng mang đến Việt Nam 2 cầu thủ đáng chú ý, đó là William Miller và Milos Veljkovic. Ban đầu, William Miller xuất thân là một diễn viên điện ảnh. Sau đó, Miller được Tottenham phát hiện và đào tạo thành một cầu thủ bóng đá giỏi.

Milos Veljkovic được coi tương lai của CLB Tottenham. Anh đã có tên trong đội 1 và tham dự 1 số trận đấu trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh trong thành phần dự bị.

Hôm qua 5-1, BTC giải U19 quốc tế cúp Nutifood sẽ tổ chức họp báo trao đổi thông tin với báo chí tại khách sạn Rex, TP. HCM. Cuộc họp sẽ có sự tham dự của 4 đội tham dự giải, đại diện BTC, cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Các đội khách mời đều hứa hẹn sẽ trình diễn lối chơi phóng khoáng, cống hiến hết mình phục vụ người hâm mộ.

Dưới đây là danh sách thi đấu của 4 đội tham dự giải:

U19 Việt Nam:



Thủ môn: Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long (Trẻ HN), Nguyễn Trung Thủ (HAGL).



Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trương Văn Thiết (Viettel), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Lê Văn Sơn (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Ksor Úc (HAGL).



Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lương Xuân Trường (HAGL), Phan Thanh Hậu (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Vũ Văn Thanh (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội).



Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hoà), Nguyễn Quang Huy (HAGL), Nguyễn Tiến Hoài (HAGL).

HLV Guillaume Graechen

U19 AS Roma:

Battaglia Simone; Adamo MatteoFerri Jacopo; Balasa Mihai Alexandru; Boldor Deian; Calabresi Arturo; Di Mariano Francesco; Mazzitelli Luca; Montefalcone Giacomo; Musto Lorenzo; Niki Tchoutou Frank Cedric; Shahinas Romeo; Sommar Michele; Proietti Gaffi Francesco; Sammartino Massimo; Tranivalerio; Verde Daniele; Vinaionut Daniel; Zonfrilli Lorenzo; Marcheggiani Gabriele; Masciangelo Edoardo; Taviani Tommaso; Utzeri Luca; Muzzi Nicholas.

HLV De Rossi Alberto



U19 Tottenham

Daniel Akindayini; Dominic Ball; Antony Georgiou; Filip Lesniak; Aaron Mc Eneff; Luke Mc Queen; Darren Mc Queen; William Miller; Nathan Oduwa; Connor Ogilvie; Joshua Oghenetega Peter Onomah; Joe Cameron Pritchard; Micheal Percil Roman; Oluwakorede Olukolade Emmanuel Sonupe; Milos Veijkovic; Harry Voss; Kyle; Leonardus Walker Petters; Harry Winks; Kane Vincent Young; Cy Goddard; Anton Walkes; Shayon Harrison.

HLV John Andrew Mc Dermott



U19 Nhật Bản

Awaka Shunta; Hirose Rikuto; Miura Genta; Uchiyama Yuki; Uchida Yuto; Mochizuki Reo; Oyama Keisuke; Miyaichi Tsuyoshi; Kitagawa Shuto; Matsumoto Masaya; Tamura Ryosuke; Kamoike Haruki; Minamino Takumi; Sekine Takahiro; Kaneko Shota; Ogawa Naoki; Takagi Daisuke; Taguchi Junto; Havenaar Nikki; Hatanaka Shinnosuke; Ando Akira; Takagiwa Toru; Tanimura Kenichi; Yuruki Koya; Tamura Shota.

HLV Suzuki Masakazu

PHẠM QUANG