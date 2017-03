Khai mạc Cúp QG: Hai trận phải giải quyết trên chấm luân lưu

Tuy nhiên, cũng có đến hai kết quả phải giải quyết trên chấm luân lưu. Đáng chú ý nhất là chiến thắng của đội hạng nhất Đắk Lắk trước đội chuyên nghiệp Sanna Khánh Hòa BVN tại Nha Trang.

Kết quả các trận vòng đầu: Phú Yên - Bình Phước: 1-1 (luân lưu Bình Phước thắng 8-7); Huế - Than Quảng Ninh: 2-2 (luân lưu Than Quảng Ninh thắng 3-2); Đồng Nai - Hà Nội 3-1; Sanna Khánh Hòa BVN - Đắk Lắk: 0-1; SHB Đà Nẵng - Nam Định 1-0; Công An Nhân Dân - TP.HCM 1-0.

NH