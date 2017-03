Khai mạc Cúp Quốc gia

Kết quả khá bất ngờ khi trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn được đánh giá thấp hơn đã thắng chủ nhà TP.HCM 1-0. Bàn thắng do công của đội trưởng Quang Trãi ghi từ quả đánh đầu cận thành. Trận derby Hà Nội giữa Hà Nội T&T - Hà Nội ACB hòa với tỉ số 2-2. Bước vào loạt sút luân lưu, Hà Nội ACB thắng 4-2.

Cần Thơ thắng TP.HCM trên sân Thống Nhất. Ảnh: XUÂN HUY

Hôm nay, các trận đấu tiếp theo của vòng 1 Cúp Quốc gia gồm Than Quảng Ninh -Viettel, Hòa Phát Hà Nội - Quảng Nam, Nam Định - Huế, Ninh Bình - Bình Định, NaviBank Sài Gòn - Đồng Nai (VTV3 trực tiếp lúc 15 giờ 30), Đồng Tâm Long An - Tiền Giang, An Giang - Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa - Tây Ninh.

NH