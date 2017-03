Khai mạc lượt về V-League: Cuộc chiến không cân sức

Các trận đấu khác

Hải Phòng - Đà Nẵng (VTV3 trực tiếp 16 giờ): Một tuần là không đủ cho nửa đội hình Đà Nẵng hồi phục chấn thương và sức khỏe. Họ đang có dấu hiệu quá tải dù vẫn đang đứng ở đỉnh bảng và từng thắng Hải Phòng 3-2 ở lượt đi. Chủ nhà khuyết Đặng Văn Robert không ảnh hưởng lớn như khi không có Lazaro (thẻ phạt) nhưng giới hâm mộ trên sân Lạch Tray vẫn vừng tin Hải Phòng sẽ thắng.

Hà Nội T&T - Hòa Phát Hà Nội (VTC3 trực tiếp 16 giờ 30): Nhân vật chính Endene từng sút thủng lưới Hòa Phát Hà Nội bây giờ lại phải chống lại đội bóng cũ. Endene đang rất muốn chứng tỏ Hà Nội T&T sa thải mình là sai lầm và tỉ số 2-1 ở lượt đi sẽ ngược lại cho Hòa Phát Hà Nội.

Hoàng Anh Gia Lai - Khánh Hòa (16 giờ): Cuộc đối đầu này bao giờ cũng căng với những cú đánh nguội lẫn tiểu xảo như ở lượt đi với hai chiếc thẻ đỏ và chủ nhà đã thắng đến 4-2. Kiatisak không thể quên món nợ ấy nhưng nghiệt ngã chân sút hay nhất Evaldo phải ngồi ngoài vì thẻ phạt. Hy vọng lớn nhất của đội bóng phố núi là chân sút mới Mario (Croatia) từng phá lưới Real Madrid sẽ khai sân Pleiku với bàn thắng vào lưới Khánh Hòa.

Đồng Tâm Long An - Ninh Bình (VCTV trực tiếp lúc 17 giờ): Chân sút Việt Thắng trở về sân Long An chống lại nơi cưu mang mình sẽ gây chú ý lớn nhất. Đồng Tâm Long An không mạnh so với chính mình và so với Ninh Bình nhưng họ vẫn rất khó chịu với một tập thể biết chơi vì nhau. Cả hai từng hòa 0-0 ở lượt đi và lần tái ngộ này khả năng thắng cho chủ nhà cao hơn nhờ địa lợi.

Đồng Tháp - Nam Định (ĐTTV trực tiếp 15 giờ 30): Chủ sân Cao Lãnh rất tự tin với nội lực của mình và không muốn phá vỡ cấu trúc đội hình đã không cần bổ sung quân. Ngay cả khi chưa nóng máy, Đồng Tháp vẫn đủ sức lội ngược dòng thủ hòa Nam Định 2-2 ở sân khách. Sẽ lại là 3 điểm cho chủ nhà ở Cao Lãnh.