Khai mạc V-League 2014: Bóng V-League lại lăn

Đơn giản bởi tâm điểm của quả bóng đang tập trung ở sân vận động Thống Nhất dõi theo từng bước chân của đội U-19 Việt Nam. Cũng thật lạ lùng ở địa phương có dân số đông đảo lẫn sự hâm mộ cuồng nhiệt bậc nhất như TP.HCM lại không có đại diện nào chơi bóng ở V-League. Sức nóng của giải đấu mà người ta thường tự hào hấp dẫn Đông Nam Á giờ nguội lạnh sau 13 mùa bóng không có nhiều đổi mới.

Có thể thấy rất rõ sự sa sút ngay từ gói tài trợ cho V-League mùa này của Eximbank sẽ giảm bớt 10 tỉ đồng, chỉ còn khoảng 30 tỉ đồng. Eximbank cũng rút lui khỏi cúp quốc gia và giải hạng nhất khiến nhà tổ chức VPF phải tất tả ngược xuôi tìm nguồn lấp chỗ trống cho đến sáng nay (11-1) mới tổ chức giới thiệu nhà tài trợ.





Bóng V-League lại lăn với nhiều lo lắng. Ảnh: XUÂN HUY

Bóng sắp lăn trong sự hồi hộp của nhiều giới với 13 đội bóng dễ nảy sinh tiêu cực nhất là ở giai đoạn cuối vì một đội phải nghỉ đá. Điều này cũng nảy sinh va chạm giữa HA Gia Lai với ban tổ chức bởi họ không may dính vào lá thăm không đá trận khai mạc lẫn bế mạc. Điều này khiến HA Gia Lai hờn dỗi xin rút luôn khỏi vai trò thành viên Hội đồng bảo trợ bóng đá với khoản chi mỗi mùa 5 tỉ đồng.

Bóng sắp lăn không có sự hào sảng lẫn thách thức vui nhộn của các ông bầu ngày xưa thường tuyên bố vô địch lẫn tưởng thưởng xứng đáng cho lối chơi đẹp. Thời buổi làm ăn khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp làm ngơ với bóng đá trong khi cầu thủ, HLV thất nghiệp hàng loạt, còn các nhà tổ chức lo lắng triền miên bỗng dưng có đội xin dừng cuộc chơi…

Nét mới nhất của V-League 2014 chỉ là dự kiến mời chuyên gia Nhật Bản Koji ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức giải nhưng người ta vẫn chưa thôi hoài nghi về khả năng ông này có đủ sức đồng hành hết chặng đường. Hay như quy định mỗi CLB phải có tuyến trẻ nhưng không chắc sẽ bảo đảm giám sát và chế tài giúp cho đội bóng vững vàng ở chân đế.

V-League lên tuổi 14 sẽ diễn ra trong không khí khá buồn tẻ khi nhìn vào sự quan tâm hời hợt của giới hâm mộ vì chưa thấy rõ một tương lai tươi sáng. Cuộc ganh đua giữa các đội bóng cũng bớt khí thế và quanh đi quẩn lại chỉ có SL Nghệ An, B. Bình Dương với hai đội bóng dưới sự kiểm soát của bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Riêng HA Gia Lai mấy năm qua chỉ xác định có sao chơi vậy và chủ yếu dồn tiềm lực cho các đội trẻ Arsenal JMG. Những tân binh như Than Quảng Ninh, Quảng Nam, An Giang chỉ mong được chi đủ tiền để trụ hạng là mừng rơi nước mắt rồi. Còn lại một số ông bầu miễn cưỡng, CLB không có nhiều đầu tư hoặc tồn tại cầm chừng kiểu của V. Ninh Bình, Thanh Hóa, ĐT Long An, Hải Phòng, Đồng Nai.

Bóng lại lăn và cầu trời cho V-League 2014 đi đến nơi về đến chốn!

GIA HUY