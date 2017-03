Khai mạc V-League 2014: Nhà bầu Hiển giương oai

HLV thể lực ra mắt chưa vui Chuyên gia Dylan Kerr vừa lên ghế HLV trưởng Hải Phòng thay ông Hoàng Anh Tuấn trên sân nhà chỉ có một trận hòa không bàn thắng với Thanh Hóa. Chủ sân Lạch Tray chơi bóng hào hứng dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả vẫn không thể tìm ra đường vào khung thành đối phương. Thanh Hóa chơi bóng rất khó chịu với số đông tiền vệ làm nhiệm vụ phòng ngự chặt chẽ ngay từ tuyến hai. Điều này khiến Hải Phòng thật khó khăn tiếp cận cầu môn và trong một lần hiếm hoi suýt có bàn thắng lại bị một hậu vệ phá ra trên vạch vôi. Đáng tiếc nhất ở vòng 1 V-League là đội khách V. Ninh Bình có hai bàn thắng dẫn trước nhưng bất cẩn để chủ nhà Đồng Nai san bằng 2-2. Hai trận còn lại, tân binh Quảng Nam bỏ túi 3 điểm khi gặp khách cũng là một tân binh V-League An Giang với tỉ số 1-0 và SL Nghệ An thắng sân khách Than Quảng Ninh 1-0.