Khán giả Việt sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng Cúp FA

Cúp FA. (Nguồn: Internet)

Đây là cơ hội hiếm có để người hâm mộ bóng đá được tận mắt chiêm ngưỡng, được một lần chạm tay và chụp ảnh lưu niệm với chiếc cúp danh giá của bóng đá Anh, cũng như tìm hiểu thêm những thông tin, lịch sử và nhiều chi tiết thú vị xung quanh chiếc cúp FA.



Tour triển lãm cúp FA tại Việt Nam kéo dài từ 25-31/3, khởi đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh (trưng bày tại Trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương, quận 5) và kết thúc tại Hà Nội.



Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động như giới thiệu những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng đẹp và khoảnh khắc đáng nhớ của “bộ tứ” lừng danh giải Ngoại hạng Anh là Manchester United, Arsenal, Chelsea và Liverpool; giao lưu với một số cựu tuyển thủ Anh, các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá và nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam.



Cùng với chương trình triển lãm cúp FA, Tập đoàn AJE – đối tác tiếp thị chính thức của Liên đoàn Bóng đá Anh (The FA) cũng khởi động chiến dịch “BIG COLA be Champion” cổ động cho đội tuyển Anh hướng tới Giải vô địch châu Âu (Euro 2012).



Đáng chú ý, Việt Nam là điểm đến đầu tiên của hành trình đưa cúp FA và chiến dịch cổ động “BIG COLA be Champion” tới châu Á. Sau Việt Nam, các điểm đến tiếp theo của hành trình này là Thái Lan , Indonesia và Ấn Độ./.