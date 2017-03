Khẩu chiến trước trận đấu Chelsea và Man United

Trận đấu giữa Chelsea và M.U sẽ rất căng thẳng. (Nguồn: Internet)

Lượt đi tại Old Trafford, hai đội đã trình diễn lối tấn công khoáng đạt và phần thắng 3-1 xứng đáng nghiêng về M.U. Tuy nhiên, Stamford Bridge luôn luôn là thử thách quá lớn đối với M.U bởi trong 9 trận đấu gần đấy với M.U tại Stamford Bridge ở khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn chưa để thua trong bất cứ trận đấu nào.



Ở trận đấu tối nay, Chelsea thiếu vắng đi thủ lĩnh tinh thần của họ là John Terry do chưa kịp hồi phục chấn thương đầu gối. Dù đang chịu sức ép rất lớn sau khi dính tới vụ phân biệt chủng tộc đối với người em trai của Rio Ferdinand nhưng trung vệ người Anh luôn biết cách gạt bỏ sức ép và thi đấu rất tốt. Một áp lực và cũng là ác mộng hiện tại của các cổ động viên The Blues đó là việc Torres liệu có thể “nổ súng” sau hơn 1.000 phút im lặng ở giải Ngoại hạng Anh.



Trong khi đó đoàn quân của Sir Alex chào đón sự trở lại của Wayne Rooney, Nani, Ashley Young và Tom Cleverley.



Cùng điểm lại những phát ngôn đáng chú ý của huấn luyện viên cũng như cầu thủ hai đội trước trận cầu tâm điểm ở vòng 24 giải Ngoại hạng Anh:



Sir Alex: “Mùa giải này, MU đã giành được những kết quả tốt khi được chơi trên sân nhà. Nhưng trên sân khách, các học trò của tôi vẫn chưa làm được điều tương tự. MU thường gặp rất nhiều khó khăn khi phải đá trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Hy vọng, lần này chúng tôi sẽ có được chiến thắng đầu tiên kể từ cuối mùa giải 2001-2002. Vài năm gần đây chúng tôi không gặp may khi đối đầu với họ nhưng giờ các học trò của tôi đã rút được kinh nghiệm và biết làm thế nào để chiến thắng.”



Andre Villas-Boas: “Man Utd chỉ còn một đấu trường trong khi chúng tôi có nhiều hơn. Chúng tôi còn FA Cup và Champions League. Tôi tin rằng Chelsea sẽ đánh bại M.U và kết thúc mùa giải trong Top 4 đội dẫn đầu.”



Juan Mata: “Ttrận đấu với M.U rất quan trọng đối với niềm tin và tinh thần của chúng tôi bởi không gì bằng đánh bại nhà đương kim vô địch. Các cầu thủ rất tập trung vào trận đấu này. Các cầu thủ cần phải tìm lại phong độ tốt nhất của mình vì chúng tôi đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất với hai đấu trường, Champions League và Premier League.”



Chicharito: “Mỗi trận đấu trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng tới cơ hội vô địch của M.U. Cuộc chạm trán với Chelsea rất quan trọng. Nếu đánh bại được Chelsea ngay tại Stamford Bridge, chúng tôi sẽ có thêm sự tự tin trong cuộc đua với Man City. Fernando là một tiền đạo giỏi nhưng anh ấy sẽ không thể ghi bàn vào lưới M.U trong trận đấu này”./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)