Khi Madrid làm gì cũng bị... chê

Có thể làm vừa lòng tất cả?

"Vâng, chúng tôi là những kẻ thực dụng, chỉ quan tâm tới kết quả", Jose Mourinho đã nói như muốn chặn họng các phóng viên ngay khi vừa bắt đầu buổi họp báo sau khi trận Malaga-Real Madrid kết thúc. Ông biết người ta định hỏi (đúng hơn là móc máy) ông về cái gì. Ở La Rosaleda, Real Madrid đã chơi một trận không được như người ta chờ đợi. Trong hiệp 1, họ tỏ ra quá thận trọng, thể hiện qua việc có tới 3 tiền vệ phòng ngự trong đội hình xuất phát, và không tạo được cơ hội nào đáng kể về khung thành của đối phương. Sang hiệp 2, khi Malaga chấp nhận rủi ro và dâng cao tìm kiếm bàn thắng, Madrid lại thể hiện sự yếu kém ở khả năng dứt điểm. Bàn thắng duy nhất của họ, được ghi do công của Benzema, lại là một bàn thắng "rùa", được góp sức bởi sự tệ hại của thủ môn Malaga.



Tuy nhiên, kể cả khi Mourinho đã có động thái chặn trước, những lời chỉ trích vẫn ồ ạt đổ về ông và đội bóng của ông. Câu hỏi chính là tại sao Real Madrid bỗng dưng lại gặp nhiều khó khăn đến vậy trước một đội bóng đã bị họ chọc thủng lưới tới 15 lần trong 3 cuộc đối đầu ở Liga trước đó (0-4, 7-0, 1-4). Nếu ở trận lượt đi, lý do được đưa ra là các ngôi sao của Real Madrid còn vương vấn tới những bãi biển ngập nắng của kỳ nghỉ Giáng sinh, thì ở La Rosaleda là gì? Phải chăng các ngôi sao của đội bóng áo Trắng không thực sự "máu me" gì với chiếc Cúp mà họ đã đạt được ở mùa trước? Hay thực sự đang tồn tại những vấn đề trong lối chơi và tinh thần của cả đội? Hay Madrid "ngại" gặp Barca, nên cố tình đá tệ và hi vọng... được thua?

HLV Jose Mourinho vẫn điềm tĩnh trước những chỉ trích- Ảnh Getty

Thực tế thì trước khi trận lượt về này diễn ra, Mourinho đã đặt câu hỏi về tính công tâm của dư luận. "Porto, Chelsea hay Inter của tôi... thường kết thúc trận đấu với một thắng lợi nếu chúng tôi có được bàn thắng trước. Đó là những đội bóng rất mạnh về phòng ngự và cực chỉnh về chiến thuật. Tuy nhiên, những đội bóng ấy không ghi được nhiều bàn thắng lắm. Và thế là tôi bị chỉ trích là kẻ thực dụng, ưa phòng ngự, không thích đá đẹp", Mourinho nói. "Giờ tôi đến Madrid, tôi có một Chiếc giày Vàng (Ronaldo), một đội bóng đã ghi tới 61 bàn trong 17 trận và đang trên đường phá kỷ lục Liga. Và mọi người lại nói đội bóng của tôi để thủng lưới quá nhiều! Chúng tôi chơi tệ trước Malaga, Granada và ghi được 8 bàn thắng. 8 bàn so với 3 của đối phương. Vậy thực ra các anh muốn gì?"



Điều gì tốt nhất thì làm



Không thủng lưới thì bảo chơi tiêu cực. Thắng 6-2 thì bảo hàng thủ mong manh. Chiều lòng dư luận đơn giản là điều không tưởng, trừ khi bạn có một đội bóng trận nào cũng có thể ghi từ 5 bàn trở lên và chẳng để thủng lưới bàn nào, điều mà Barca hiện tại cũng không làm được. Thực tế thì Mourinho chỉ đang làm những gì tốt nhất, phù hợp nhất cho đội bóng của ông. Việc Madrid ra sân với 3 tiền vệ trung tâm và 2 hậu vệ cánh chơi kỷ luật (Arbeloa, Coentrao) ở Malaga là minh chứng rõ nhất cho sự "thực dụng đúng đắn" của Mou. Madrid đến Malaga với lợi thế thắng 3-2 và bất lợi về bàn thắng sân khách, thế thì chẳng lý gì họ lại phải nhao lên. Chơi chắc chắn, để đối phương nôn nóng rồi phản công là lựa chọn hợp lý. Vấn đề là Madrid phản công chưa tốt lắm, thế thôi!



Nói rộng ra, lối chơi mà Mourinho đang áp dụng cho Real Madrid là hợp lý nhất có thể với lực lượng ông đang sở hữu. Madrid không có những chuyên gia phòng ngự để có thể thắng theo kiểu 1-0. Các tiền vệ Madrid cũng không thuộc típ giữ bóng để có thể đá theo kiểu áp đặt như Barca. Nhưng Madrid có những cầu thủ trẻ, khỏe, tốc độ, và khai thác khoảng trống cực tốt. Thế nên, không có tỉ số nào "hợp" với họ hơn 5-2 hay 4-1; nghĩa là một thế trận mở, hai bên đều có cơ hội, bên nào tận dụng tốt hơn thì thắng (Madrid, tất nhiên, phải là đội tận dụng tốt hơn, trong đa số trường hợp). Đó là lý do Madrid hiện tại có số bàn thua sau 17 vòng nhiều hơn tất cả những đội mà Mou từng dẫn dắt (trong mùa họ vô địch). Nhưng lại chính là đội ghi nhiều bàn nhất!



Luôn có những nguy cơ đằng sau một lựa chọn. Bạn phải sẵn sàng trả giá. Mà "cái giá" mà Mou đang trả cho lựa chọn của ông - Madrid hơn Barca 5 điểm ở Liga, vào tứ kết Cúp Nhà Vua, toàn thắng ở Champions League - xem chừng ai cũng muốn được trả một lần cho biết...

Muốn vô địch, phải phòng ngự tốt hơn Nếu Real Madrid muốn vô địch Liga mùa này, họ phải cải thiện khả năng phòng ngự. Trong số các đội bóng do Mourinho dẫn dắt, chưa có đội nào lên ngôi vô địch mà để thua tới 16 bàn sau 17 vòng như Real Madrid mùa này. Cùng kỳ này mùa 03-04, Porto mới chỉ để thua có 11 bàn. Với Chelsea là 8 và 9 bàn lần lượt ở các mùa 04-05 và 05-06. Với Inter là 11 (08-09) và 14 (09-10). Trong 3 mùa gần đây thì 16 bàn thua sau 17 vòng cũng là thành tích phòng ngự tồi tệ nhất của Real Madrid. Ở mùa trước, họ chỉ để thua có 14 bàn. Còn ở mùa 09-10, với Pellegrini, số bàn thua là 13.

Theo Việt Cường (TT&VH)