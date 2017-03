Khi ông Calisto chúc Hữu Thắng vô địch

Nỗi niềm của tướng Năm 2002, HLV Calisto từng phải hứng chịu chỉ trích của nhiều giới về việc ông ưu ái các học trò ruột của mình ở đội tuyển Long An và cầu thủ từ hạng Nhất. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ vẫn tin tưởng vào những sự chọn lựa của mình và thực tế cho thấy họ không làm người yêu bóng đá thất vọng. Mãi đến sáu năm sau, ông Calisto dù quen thuộc với những săm soi của dư luận vẫn không thể dễ chịu bởi sự nghi ngờ ông thiên vị. Cái hay của HLV Calisto là luôn lắng nghe từ nhiều phía nhưng vẫn giữ cho mình quyền tự quyết trên tuyển và làm nhiều hơn nói. Cho đến nay, ông vẫn được ghi nhận là HLV thành công bậc nhất với bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng từ những ngày đầu triệu tập cầu thủ cũng bị bóng gió về việc “quân anh, quân tôi”. Đội tuyển hiện tại chỉ có bốn cầu thủ của đội hạng chín V-League SL Nghệ An mà ông Thắng từng dẫn dắt nhưng lại có đến 13/30 tuyển thủ có gốc gác Nghệ An. Người ta cho rằng HLV Hữu Thắng cho gọi “người nhà” lên tuyển nhưng sự thể hiện của nhóm cầu thủ này trước đây cho thấy việc triệu tập họ là không sai. TT