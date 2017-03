Khóa sổ V-League 2015: Đâu đã vào đấy!

Không có phép màu cho Đồng Nai dù ông Trần Bình Sự vẫn mong ngóng kịch bản ở lượt đấu cuối bị đảo lộn giúp họ trụ hạng an toàn. Người ta cố tìm một kẽ hở mong manh nhất giúp Đồng Nai lách qua khe cửa hẹp nhưng diễn biến của các trận đấu với điều kiện cần và đủ cho họ suốt 90 phút chiều qua không thấy chút hy vọng nào.

Quá khó cho Đồng Nai dù sớm có bàn thắng vào lưới chủ nhà Than Quảng Ninh ở phút thứ 9 do công Nsi thì vẫn phải cần thỏa mãn các điều kiện Cần Thơ thua trên sân khách QNK Quảng Nam, đồng thời HA Gia Lai và Đồng Tháp có điểm.

Chỉ ở hiệp 1, HA Gia Lai đã bị chủ nhà Sanna Khánh Hòa dẫn trước 3-0 trong khi Đồng Tháp bị đội khách đã đoạt chức vô địch B. Bình Dương nhẹ nhàng thắng 3-1. Trong khi đó, QNK Quảng Nam cũng không vội vã và không cần phải thắng Cần Thơ bằng mọi giá bằng một thế trận hòa nhã như anh em thử sức nhau. Với hoàn cảnh này thì thầy trò Trần Bình Sự không còn nước để tát khiến cuộc chơi của họ chẳng khác gì màn tra tấn tinh thần.





B. Bình Dương nhận cúp vô địch V-League 2015 trên sân của Đồng Tháp. Ảnh: XUÂN HUY

Đồng Nai đá bóng với tâm trạng chán nản khi đã biết trước kết cục phải xuống hạng nên dễ dàng buông xuôi thế trận. Than Quảng Ninh cũng không bỏ qua cơ hội giúp Vũ Minh Tuấn lập cú đúp dẫn ngược Đồng Nai 2-1 và lần lượt Hải Huy, Mạc Hồng Quân ghi bàn để thắng 4-1.

Những cố gắng dự báo về một cuộc tranh chấp có chút kịch tính ở nhóm đội khao khát đoạt huy chương đồng V-League 2015 đã không diễn ra. Khán giả đến các sân xem lượt đấu cuối thấp nhất so với 25 lượt trận đấu trước đó.

Thanh Hóa đã trên sân khách SHB Đà Nẵng chỉ mong có 1 điểm là thỏa mãn vị trí thứ 3 để báo công sau giai đoạn nước rút trước đó từng gây mất lòng tin giới hâm mộ lẫn nhà tài trợ. Chủ sân Chi Lăng cũng không muốn gây mất lòng với lối chơi đủng đỉnh và hài lòng với cái hòa không bàn thắng.

Trong khi đó, Hải Phòng dù rất nỗ lực tìm kiếm cơ may soán ngôi thứ ba bất thành khi hai lần dẫn trước đều bị đội khách SL Nghệ An bắt kịp. Ở sân ĐT Long An, đội khách không khó thắng 3-1 để cập bến V-League với chức á quân.

Khóa sổ V-League đúng như một vở kịch mà người ta đã soạn sẵn trước đó.

+ Kết quả các trận đấu cuối V-League 2015: Đồng Tháp - B. Bình Dương 2-4, Than Quảng Ninh - Đồng Nai 4-1, SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa 0-0, QNK Quảng Nam - Cần Thơ 0-0, ĐT Long An - Hà Nội T&T 1-3, Hải Phòng - SL Nghệ An 2-2, Sanna Khánh Hòa - HA Gia Lai 3-1.