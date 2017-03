Khoảng 20 tỉ USD nướng vào cá cược và World Cup

Theo thống kê trên, ngoài một nửa được dân nghiện cá cược nướng vào đỏ đen bóng đá, nửa còn lại được người hâm mộ World Cup chi vào việc mua sắm và hưởng thụ nhân mùa World Cup. Do hầu hết trận diễn ra vào rạng sáng nên việc chi tiêu cho ăn uống ngốn đi số tiền không nhỏ của các fan Thái Lan.

Cũng theo thống kê từ Trường ĐH Kinh tế và Kinh doanh Thái Lan việc World Cup diễn ra làm lượng tiêu thụ điện năng vào các thiết bị phục vụ World Cup tăng đáng kể.

Ở Thái Lan, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào cũng là phạm pháp nhưng thực trạng cá cược tại World Cup 2014 này được dự báo sẽ tăng lên đáng kể và có thể tăng đến 51% so với World Cup 2010. Từ đấy dẫn đến một hệ lụy xã hội là sau World Cup số người bán nhà, bán tài sản như xe cộ, trang sức… tăng lên đột biến.

Mùa này các ngân hàng hoạt động nhộn nhịp hơn bởi sẽ có nhiều người thế chấp vay nợ sau mùa World Cup. Thậm chí dẫn đến một số rối loạn nhỏ về mặt xã hội do những người có thu nhập thấp nhưng vẫn máu me đỏ đen. Một số ngân hàng khác cho vay tiền sẽ bị tăng thêm khoản nợ xấu do nhiều khách hàng thua cược tìm cách trốn nợ và “xù” hoặc chọn giải pháp xấu nhất là… tự tử.

Thống kê về tuổi thì những người trong độ tuổi 20-25 là “nạn nhân” phổ biến nhất của mỗi kỳ World Cup và lượng người trong độ tuổi này sau World Cup tăng đột biến về các triệu chứng bệnh như tim mạch, huyết áp.

Mùa World Cup, các công ty ở Thái Lan cũng bị nhân viên đề nghị ứng tiền trước nhiều hơn, trong khi sức lao động mùa World Cup lại giảm sút do mất ngủ, mệt mỏi. Các bậc phụ huynh cũng nhận được số tiền lương từ người thân và con cái chuyển cho giảm đi đáng kể.

Cuối cùng là số người đi tù cũng tăng lên và bao giờ trước mùa World Cup thì các nhà tù ở Thái Lan cũng có công tác chuẩn bị chu đáo hơn để đón những “thành viên mới” từ tội phạm xã hội và kinh tế.

Cũng theo thống kê trên thì hầu hết người Thái Lan đánh cược tại nhà qua hệ thống máy tính cá nhân, ngoài ra những tổ chức cá độ bất hợp pháp cũng hoạt động rầm rộ tại quốc gia này.

