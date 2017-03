Khói bụi mù mịt, S-League 'đứng hình'

Các hoạt động thể thao trong nhà (trong môi trường kín, máy lạnh) vẫn được Singapore cho phép hoạt động bình thường. Giải quần vợt WTA vừa kết thúc tại Singapore diễn ra trong nhà thi đấu kín. Tuy nhiên, các trận đấu bóng đá của S- League nói riêng và các hoạt động thể thao ngoài trời nói chung đang chịu sự chi phối bởi cơ quan môi trường của Singapore.

Trận S-League giữa Khalsa - Young Lions bị mờ bởi khói bụi cháy rừng từ Indonesia bay sang.

Giải S-League đang đi đến giai đoạn cuối mùa và là cuộc cạnh tranh giữa đội DPMM (Brunei) và Tampines Rovers. Do khói bụi từ nạn cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia bay sang nên các đội phải luôn trông chờ vào cơ quan môi trường của đảo quốc sư tử xem các trận đấu có được phép diễn ra hay không. Và các CLB tại S-League chỉ biết được điều đó 24 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Với bóng đá chuyên nghiệp đây là điều hết sức khó chịu vì nó làm cho công tác huấn luyện điểm rơi phong độ luôn ở thế bị động.

Ngày 21-11 là lượt trận cuối cùng của S-League nhưng đến nay đã có 11 trận của S-League bị hoãn vì khói bụi. Khói bụi dày đặc trong không khí ảnh hưởng cực xấu lên những môn thể thao nặng ngoài trời. Các trận đấu chỉ được phép diễn ra khi chỉ số ô nhiễm không khí nằm dưới 200 (theo thang ô nhiễm không khí).

Tiền đạo Nawaz của Warriors nói: “Với sự cố này, chúng tôi luôn trong trạng thái bị động từ tập luyện đến tích lũy thể lực. Đã vậy nhiều trận đấu diễn ra nhưng khói bụi mù mịt khiến trên sân còn không thấy rõ trái bóng”. Thực tế có rất nhiều cầu thủ than phiền họ cảm thấy khó thở cho dù chỉ số ô nhiễm không khí chỉ ở mức 173, tức mức cho phép. Trong khi đó BS The Kong Chuan của BV Khoo Teck Puat thì cho biết: “Chỉ an toàn cho sức khỏe VĐV ở mức 100-101 mà thôi. Nếu cầu thủ cứ phải thi đấu nhiều trong môi trường không khí bị ô nhiễm kiểu này dù trong mức độ cho phép thì lâu dài vẫn rất có hại cho sức khỏe".

Vì sức khỏe, giới cầu thủ mong rằng giải tạm hoãn cho đến khi tình hình khói bụi giảm hẳn. Tuy nhiên, tạm hoãn thì ảnh hưởng đến rất nhiều thứ như việc trả lương của các CLB cho cầu thủ, ăn tập, lịch đấu dời lại ảnh hưởng tài trợ và các đội tuyển…

S-League đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.