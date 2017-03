Không còn trực tiếp bóng đá Anh?

Phải tuyệt đối tuân thủ luật pháp Xung quanh “sự cố” phát sóng trực tiếp Giải bóng đá ngoại hạng Anh có hình ảnh mời gọi cá cược, cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lưu Vũ Hải cho biết tất cả chương trình thể thao mua lại của nước ngoài khi phát lên sóng truyền hình ở VN đều phải được biên tập lại đúng với pháp luật VN. Các hợp đồng mua lại bản quyền nước ngoài trước hết phải tuân thủ quy định đó. Nếu chỉ nêu lý do để bảo vệ bản quyền của đối tác mà không biên tập lại thì vẫn bị coi là vi phạm. Nếu vi phạm luật pháp VN thì cần phải thương thảo lại các điều khoản trong hợp đồng. *Thưa ông, nếu VTV không thể đàm phán với bên bán bản quyền để xử lý về mặt kỹ thuật cũng như nội dung quảng cáo có nội dung cá độ thì liệu VTV và các đài truyền hình đã mua bản quyền phát sóng Giải ngoại hạng Anh có phải ngừng phát sóng hay không? - Không một đơn vị truyền hình nào vì bất cứ lý do gì có thể cho lên sóng những nội dung vi phạm pháp luật VN. * Một lần nữa những sự việc phát sinh lại cho thấy có quá nhiều điểm khập khiễng giữa luật và cuộc sống, giữa luật VN và luật pháp quốc tế. Liệu “sự cố” lần này có thúc đẩy nhanh hơn dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược thể thao do Bộ Tài chính xây dựng và đề xuất Chính phủ từ tháng 11-2010 mà nay vẫn chưa ra đời được? Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao? - Hai vấn đề này không liên quan đến nhau.Trước mắt, những gì thuộc về luật cần được tuyệt đối tuân thủ. Tuy nhiên theo tôi, kinh doanh đặt cược thể thao là kinh doanh có điều kiện, có rất nhiều ràng buộc cụ thể. Khi nghị định ra đời và có hiệu lực, sẽ có những điều chỉnh kịp thời liên quan đến thể thao trên truyền hình. THU HÀ thực hiện