Kịch tính trong cơn mưa gôn

U-19 Nhật vô địch nhờ chỉ số phụ Ba đội U-19 AS Roma, U-19 Nhật và U-19 Tottenham đều có cùng 6 điểm sau ba trận đấu nhưng đội tuyển trẻ của xứ sở mặt trời mọc lên ngôi vô địch Cúp NutiFood nhờ có hiệu số bàn thắng bại cao nhất (+7). Trận quyết định với U-19 AS Roma, các cầu thủ trẻ Nhật kiểm soát thế trận tốt hơn và có bàn thắng duy nhất của Takahiro.

Nhà vô địch U-19 Nhật nhận giải thưởng 100.000 USD; U-19 Tottenham hạng nhì nhận 70.000 USD; U-19 AS Roma hạng ba nhận 50.000 USD. Các giải cá nhân gồm: Thủ môn xuất sắc nhất Toru (U-19 Nhật); cầu thủ xuất sắc nhất Takumi (số 13 của U-19 Nhật).