King Kenny vs. Sir Alex : Bốn mươi năm ân oán

HLV Alex Ferguson - HLV Kenny Dalglish

...Họ đều là người Glasgow. Khoảng cách 10 năm về mặt tuổi tác không đến nỗi quá lớn để chia họ thành 2 thế hệ khác nhau. Do vậy, không có gì lạ khi chúng ta biết rằng ở tuổi 60, Dalglish đã có hơn 40 năm ân oán với Ferguson và đấy là chỉ nói về những kỷ niệm bóng đá thuần túy. Nhưng, Dalglish nhắc lại lần nữa trước cuộc tái ngộ ở Premiership cuối tuần này: “Chúng tôi luôn đối đầu trên tinh thần tôn trọng nhau”.



Bây giờ, ai cũng biết rõ cựu tiền đạo ngôi sao Dalglish sở hữu kỷ lục ghi 30 bàn cho đội tuyển Scotland. Nhưng hồi còn trẻ, ông phải đá vai… trung vệ, để “hiểu thêm về bóng đá”, như cách giải thích của BHL Celtic. Thế mới có chuyện Dalglish trực tiếp đối đầu với tiền đạo Alex Ferguson trong trận Celtic - Rangers hồi năm 1969. Ferguson nhớ lại trận ấy, ông ghi 1 bàn cho Rangers. Dalglish lại nhớ, Celtic thắng 2-0. Và họ cười xòa, nói cùng một ý: “Có thể tôi đã nhớ nhầm”.



Không nhớ cũng phải. Đấy chỉ là trận đấu giữa 2 đội dự bị. Ở tuổi 18, Dalglish đang cố chứng tỏ khả năng để vươn lên trong hàng ngũ Celtic. Ngược lại, Ferguson đã bị cho là hết thời ở tuổi 28, rơi từ đội hình chính xuống đội dự bị (và sẽ trôi dạt về Falkirk, rồi Ayr United ngay sau đó). Một Dalglish ngày càng thăng hoa dĩ nhiên chỉ biết đến chiến thắng mỗi khi đụng độ Ferguson trên sân cỏ từ sau lần đầu gặp gỡ ấy. Dalglish kể thêm về kỷ niệm 42 năm trước: “Dù tôi phải đá trung vệ, và dù Ferguson còn là thành viên của Rangers, tôi vẫn chiến thắng dễ dàng. Ferguson không gây được cho tôi chút khó khăn nào”.



Do ở gần nhau, Dalglish đã quen biết Ferguson từ rất lâu trước đó. Khi cậu bé Dalglish tỏ ra ái mộ và luôn muốn làm thân với các cầu thủ Rangers thì Ferguson ở vào thời kỳ đỉnh cao, là trụ cột của Rangers. “Đại ca” Ferguson chẳng mấy hẹp hòi, thường cho chú nhóc Dalglish và các cầu thủ trẻ Rangers quá giang trong chiếc xe hơi đắt tiền của mình, nhất là những lúc Dalglish trốn học chỉ để đến xem các ngôi sao Rangers tập luyện. Nhìn xe, biết người. Hồi ấy, Dalglish ngưỡng mộ: “Chắc Ferguson phải lĩnh lương rất cao tại Rangers”.



Vậy mà chỉ trong vài năm, Dalglish đã có khả năng “tra tấn” cầu thủ đàn anh mà ông ngưỡng mộ. Dalglish ghi 4 bàn vào lưới đội Falkirk, 2 bàn vào lưới Ayr United của Ferguson. Khi đã treo giày, chuyển sang nghề huấn luyện, Ferguson đưa Rangers đến sân Anfield chỉ để chuốc lấy thất bại 0-4 trước Liverpool của ngôi sao Dalglish, ở cúp C2 châu Âu năm 1980. Đấy là thời kỳ mà cả châu Âu đang sợ hãi Liverpool.



Chỉ có một khoảng thời gian cực ngắn Dalglish và Ferguson hợp tác với nhau. Đấy là lúc Ferguson thay HLV Jock Stein (đột ngột qua đời), dẫn dắt đội tuyển Scotland lấy vé dự VCK World Cup 1986. Dalglish dĩ nhiên là ngôi sao trong đội. Nhưng khi thầy trò Ferguson chuẩn bị kéo sang Mexico thì Dalglish rút khỏi đội tuyển vì lý do chấn thương. Người ta ngờ vực: hay Dalglish “tỏ thái độ” với Ferguson, đáp trả việc Ferguson không gọi người bạn thân của Dalglish ở Liverpool là Alan Hansen vào đội tuyển dự World Cup?



Đỉnh điểm của cuộc đối đầu Dalglish - Ferguson là một phát biểu của Dalglish sau trận Liverpool (do Dalglish huấn luyện) hòa 3-3 với M.U (do Ferguson huấn luyện) vào năm 1988. Ferguson chỉ trích trọng tài, nói rằng trọng tài khi nào cũng bênh đội đang dẫn đầu. Dalglish thì chỉ vào đứa con gái mới hơn 1 tuổi của mình, nói với cánh phóng viên: “Các bạn cứ phỏng vấn nó, biết đâu kết quả thu được còn có ý nghĩa hơn các phát biểu của Ferguson”! 23 năm sau, đứa bé ấy trở thành phóng viên Kelly Cates của ITV. Kelly phỏng vấn Ferguson sau trận M.U gặp Benfica tại Champions League hồi giữa tháng 9 vừa qua: vì sao ông thay thủ môn David De Gea bằng Anders Lindegaard. Ferguson trả lời: “Tôi không hiểu sao cô lại hỏi những câu như vậy. Cô chỉ soi mói với những chi tiết vạch vãnh, ngu ngốc”!



Dalglish từng dẫn dắt Blackburn vô địch Premiership 1995. Tuy Liverpool chưa hề đăng quang kể từ khi Premiership ra đời vào năm 1992, nhưng HLV Dalglish cũng đã đưa Liverpool lên ngôi VĐQG 3 lần trong khoảng thời gian trước đó (1986-1990). Từ đó đến nay, ngoài Ferguson, vẫn không có HLV nào khác đoạt chức VĐQG nhiều bằng Dalglish. Ông quá xứng đáng là đối thủ của Ferguson!

Theo Nam Đế (Bongdaplus)