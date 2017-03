Kinh điển Real - Barca: Hết tranh Neymar, giờ đến Falcao

Barca quyết đưa Falcao (phải) về đá cặp với Messi.Neymar sẽ đến Camp Nou?

Real Madrid đang mơ về Neymar, để mở ra giai đoạn “Galacticos 3.0”? Barca quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký ngôi sao trẻ người Brazil. Những tờ báo thân Barca thậm chí còn liên tục tiến hành các bài phỏng vấn với Neymar, để “bơm” vào anh những lời lẽ tốt đẹp cho đội bóng xứ Catalonia. Trong bài viết mới đây (Neymar: No, no y no al Madrid), tờ Sport thậm chí còn khẳng định, Neymar sẽ không đồng ý đến Bernabeu.

Tờ báo thể thao thân Barca này còn đưa ra những luận cứ để kết luận, ngôi sao người Brazil sẽ trở thành thành viên ở Camp Nou vào mùa hè 2014, ngay sau khi kết thúc VCK World Cup mà đất nước với vũ điệu samba là chủ nhà.

Theo một số dẫn chứng của Sport, thực tế Chủ tịch Sandro Rosell đã trực tiếp đàm phán về tương lai của Neymar với cha anh từ Copa America 2011. Ngày ấy, Rosell đã sang Argentina, và ông cũng tiếp xúc luôn với Neymar. Những thỏa thuận ngầm cũng được thực hiện với Santos. Mùa hè 2014, Neymar sẽ rời khỏi Brazil để đặt chân đến châu Âu, trong bản hợp đồng có tổng trị giá 40 triệu euro (chia cho các bên đang sở hữu giá trị Neymar), và Barca sẽ trả cho tiền đạo này mức lương 10 triệu euro mỗi mùa.

Đấy tất nhiên chỉ là thông tin một chiều, và Real hiện đang nỗ lực đàm phán cùng Santos. Chủ tịch Perez và TGĐ Jose Angel Sanchez trực tiếp nói chuyện với Wagner Ribeiro, người đại diện cho Neymar. Một số luật sư của Real cũng vào cuộc để hy vọng có thể đạt được hợp đồng chuyển nhượng.



Dùng Villa để có Falcao



Không chỉ nhắm đến Neymar cho tương lai, từ mùa 2014-15, Barca còn nhảy vào cuộc đua tranh với Real để có Falcao. Trong trận thắng 4-1 của Barca trước Atletico, các quan chức ở Camp Nou đã hiểu rõ về độ nguy hiểm của tiền đạo người Colombia. Không chỉ ghi bàn duy nhất cho Atletico, Falcao còn có không ít tình huống làm hàng thủ Barca thót tim, nổi bật là cú đánh đầu đi trúng cột dọc.

Những nguồn tin từ Madrid cho rằng, Real đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Falcao về hợp đồng từ mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đích thân Chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn. Falcao gần như chắc chắn sẽ ra đi vào mùa hè, nhưng đích đến của anh vẫn là một bí ẩn. Đó có thể là sân Bernabeu, hoặc cũng có thể là Stamford Bridge hay Etihad.

Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Barca đi một nước cờ độc khi lấy Villa ra gạ Atletico. Barca sẽ bán Villa chậm nhất là mùa hè, vì anh chỉ còn hợp đồng một năm. Việc dùng Villa như một điều khoản đi kèm hứa hẹn sẽ thuyết phục được Atletico. Thứ nhất, mối quan hệ giữa các quan chức Atletico với Barca tốt hơn với Real. Caminero và Zubizarreta - những vị GĐTT của hai đội - vốn đang có tình bạn khá thân thiết. Thứ hai, Atletico cần một chân sút tốt để thay Falcao, trong mùa giải gần như chắc chắn đội bóng sẽ được dự Champions League.

Bản thân Villa cũng muốn tiếp tục đá ở La Liga hơn là ra nước ngoài. Tiền đạo người Asturias đã rất quen môi trường La Liga, và đây cũng là giải đấu hàng đầu châu Âu. Được thi đấu thường xuyên ở sân Vicente Calderon, và tham dự Champions League, Villa không đòi hỏi nhiều hơn nữa để tìm cơ hội giành lấy vị trí trong đội hình TBN dự World Cup 2014. Trước đây, Atletico cũng từng quan tâm đến Villa, khi anh khoác áo Zaragoza. Cuối cùng, Valencia là đội chiến thắng. Nếu Villa gia nhập Atletico, thì đấy giống như những người yêu nhau đến được với nhau.

Điều quan trọng với Barca lúc này là làm sao để thuyết phục Villa chấp nhận ngồi dự bị ở Camp Nou đến hết mùa giải, thay vì đòi đến một CLB mới, như Juve hay Arsenal.

40 Theo Sport, Barca đã đạt được thỏa thuận ngầm với Neymar và phía Santos. Theo đó, tiền đạo người Brazil sẽ đến Barca sau World Cup 2014, với chi phí 40 triệu euro, và mức lương 10 triệu euro. 49 Radamel Falcao đã có 49 trận khoác áo Atletico, ghi 42 bàn thắng. Riêng mùa giải này, tiền đạo người Colombia ghi 17 bàn sau 15 trận.

10-15 Giá trị ước tính của Davild Villa hiện tại dao động trong khoảng 10 đến 15 triệu euro, vì hợp đồng của anh chỉ còn hạn đến tháng 6/2014

Theo Ngọc Linh

Thể thao & Văn hóa