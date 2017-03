Kuszczak tự do rời Man Utd Hè tới

Đã từ lâu NHM Man Utd không nhìn thấy thủ môn Ba Lan xuất hiện. Khung gỗ Quỷ đỏ giờ đây gần như chỉ thuộc về De Gea và Lindegaard. Tại vòng 23 Premier League gặp Stoke, khi cả 2 thủ môn trên không thể thi đấu, ông già gân cũng lựa chọn Ben Amos đứng trong khung gỗ thay vì Kuszczak. Quá chán nản với việc làm vai phụ tại sân Old Trafford, thủ môn Tomasz Kuszczak quyết định rời Quỷ đỏ Hè này theo dạng chuyển nhượng tự do. “Hợp đồng của Tomasz sẽ kết thúc Hè tới và cậu ấy không muốn gia hạn thêm”, Sir Alex tiết lộ. Sau khi thủ môn Van der Sar giải nghệ hồi cuối mùa giải vừa rồi, Kuszczak cho rằng đã đến lúc mình được Sir Alex trọng dụng và anh cố gắng tiếp tục ở lại sân Old Trafford. Nhưng sau đó Ông già gân chiêu mộ thủ môn trẻ người Tây Ban Nha, David De Gea và nhanh chóng cho tân binh này chiếm giữ khung thành Manchester United. Ngay cả khi De Gea bộc lộ nhiều sai lầm, người được Sir Alex tin tưởng thay thế cũng là Lindegaard, một thủ môn khác đang chơi rất tiến bộ ở Nhà hát của những giấc mơ. Trong tương lai xa, thủ môn số một trong mắt Sir Alex sẽ là De Gea. Chiến lược gia người Scotland nhận định cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ đạt đến đẳng cấp mới, toàn diện, chỉ trong 1 đến 2 năm nữa. Và như vậy, trong mọi dự định của Sir Alex, không có tên Tomasz Kuszczak. Cuộc chia ly đã được báo trước từ vài mùa bóng gần đây khi Kuszczak liên tục lên tiếng gây áp lực cho HLV Ferguson. Mặc dù vậy những lời đe dọa sẽ ra đi không mang về cho thủ thành người Ba Lan chỗ đứng trong khung gỗ Quỷ đỏ. Đã đến lúc Kuszczak thực sự phải ra đi để tìm một thử thách mới! Theo Kinh Vân (Bongdaso)