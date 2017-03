Lại chuyện sex với gái mại dâm: Quý ông Beckham "dính đòn"

Sáu năm sau vụ bê bối với cô thư kí xinh đẹp Rebecca Loos, chàng tiền vệ điển trai của L.A Galaxy lại phải đương đầu với một sóng gió mới ập đến gia đình đang rất yên ấm của mình. Chẳng biết có phải vì thấy những nhân vật nữ chính trong vụ scandal sex đình đám của Peter Crouch và Wayne Rooney bỗng dưng nổi tiếng và làm ăn khấm khá sau khi được lên mặt báo hay không, mà gái mại dâm cao cấp Irma Nici đã bất ngờ “tâm sự” với tạp chí In Touch rằng cô đã có vinh hạnh được “phục vụ” tiền vệ David Beckham 5 lần cách đây 3 năm (2007). Tạp chí In Touch đăng tải bài phỏng vấn gái gọi cao cấp Irma Nici Theo lời kể của cô đào này, cô đã có một đêm đáng nhớ với Becks tại khách sạn ở New York vào hồi tháng 8/2007 - một thời gian ngắn sau khi David đầu quân cho L.A Galaxy, và sau đó 2 người còn có vài lần vui vẻ nữa. Tờ In Touch trích dẫn lời kể của Irma: “Becks trả tôi rất hào phóng, những 10.000 USD cho một đêm giúp anh ấy vui vẻ. Có rất nhiều phụ nữ ao ước được lên giường với anh ấy. Và tôi cảm thấy thực sự thích thú khi mình lại có được may mắn đó. David thực sự là quý ông nhã nhặn và lịch thiệp”. Sự xuất hiện của Irma sẽ một lần nữa đẩy gia đình Becks vào cơn sóng gió? Không những thế, Irma Nici còn đánh giá cao kĩ năng phòng the của cựu tiền vệ Real: “Nếu tính thang điểm 10, Becks xứng đáng nhận được 7.5 điểm. Anh ấy luôn biết mình phải làm gì và giữ thế chủ động trong cuộc vui. David còn nói, anh ấy không thích thân hình quá gầy gò của vợ mình”. Sau khi bài báo được đăng tải trên tạp chí In Touch, David Beckham đã vô cùng giận dữ và doạ sẽ kiện tờ báo này vì bôi nhọ hình ảnh của anh bằng những thông tin vô căn cứ. Người đại diện của Becks cho hay: “Những thông tin trên là sai sự thật và rất không đáng tin cậy. Một số tờ báo nghĩ rằng họ có thể đăng bất kì bài báo gì mà không phải chịu trách nhiệm với thông tin của mình. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa In Touch ra toà vì bôi nhọ danh dự David Beckham”. Theo Trang Trần (Bongdaso)