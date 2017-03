Lại xuất hiện tin đồn Hoàng gia Qatar đòi mua MU

Tuy nhiên, hôm qua, trên nhiều mặt báo ở nước Anh, thông tin đó lại được hiện diện trên trang nhất và cũng không ai dám chắc mức độ xác thực đến đâu.

Thực ra từ hơn một năm qua, với những tin tức không mấy hay ho về tình hình tài chính ốm yếu của đội bóng thành Manchester (vẫn đang nợ đầm đìa, hơn 500 triệu bảng dù năm nào cũng có lãi) thì đã có vài bên bày tỏ mong muốn mua lại MU từ tay gia đình người Mỹ. Đầu tiên là nhóm Red Knights (Hiệp sĩ đỏ), tập hợp những CĐV trung thành có máu mặt của đội bóng. Nhóm này nhận được sự hậu thuẫn và cam kết đầu tư của nhiều nhà tài phiệt trên thế giới nên đã nhiều lần chính thức gửi tới nhà Glazers đề xuất mua lại nhưng đều bị từ chối, dù có lúc giá trị lên tới hơn 1 tỷ bảng.

Quốc vương Qatar, Emir Sheik Hamad bin Khalifa al Thani, người đứng đằng sau ý định thâu tóm MU, trong một buổi gặp Nữ hoàng Anh, Elizabeth II

Sau đó, tới lượt Qatar Holdings, đại diện cho Hoàng gia Qatar, đất nước nhỏ bé bên vùng Trung Đông nhưng lại giàu có bậc nhất thế giới và mới giành quyền đăng cai World Cup 2022. Xét trên nhiều mặt, đặc biệt khía cạnh nền tảng tài chính, Qatar Holdings "ăn đứt" Red Knights (vốn chỉ là một tập hợp người dựa trên cam kết suông chứ chưa có ràng buộc). Thậm chí, so với những ông chủ UAE của đội bóng láng giềng Man City thì Qatar Holdings chẳng hề kém cạnh bao nhiêu. Vì thế không ít CĐV "Quỷ đỏ" đã mơ về viễn cảnh có ngày đội ngũ tỷ phú Qatar sẽ đổ bộ đến Old Trafford và một tương lai tươi sáng của đội bóng sẽ được bảo đảm khi MU chẳng còn phải lo lắng về "cơm áo gạo tiền". Sở dĩ, Qatar Holdings nhắm đến MU vì đây là đội bóng có thương hiệu thuộc vào loại nhất, nhì thế giới. Chỉ có như vậy, Qatar mới nâng cao được vị thế trên tầm thế giới, như một biện pháp PR hữu hiệu cho VCK World Cup 2022. Trước đó, chính Qatar Holdings đã ký bản hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục với Barcelona (lên đến 150 triệu Euro trong 5 năm)

Tuy nhiên, nhà Glazers vẫn rất kiên định và cương quyết không chịu nhượng bộ, bất chấp đề xuất mua lại đã lên tới hơn 1,5 tỷ bảng, một con số khủng khiếp không chỉ trong môn bóng đá mà cả làng thể thao. Dù về sau, Qatar Holdings đã một mực phủ nhận câu chuyện đó nhưng rõ ràng, "không có lửa làm sao có khói". Và hôm qua, sự vụ nó lại được đào xới lên. Theo một nguồn tin thân cận với Hoàng gia Qatar mà đứng đầu chính là Quốc vương Emir Sheik Hamad bin Khalifa al Thani, thì gia đình này đang chuẩn bị gửi tới nhà Glazers lời đề nghị mới hấp dẫn hơn nhiều nhưng sẽ được thực hiện một cách bí mật, thông qua một tập đoàn chuyên về xe hơi trực thuộc sở hữu của Hoàng gia. Ngoài ra một phương án B cũng được tính đến: bắt tay hợp tác với nhóm Red Knights, lực lượng không giàu mạnh về tài chính nhưng lại rất có tiếng nói trong giới CĐV của đội bóng nhằm tạo ra một sức mạnh tổng hợp, khiến những ông chủ người Mỹ phải dao động.

Chưa rõ thông tin này được xuất hiện nhằm mục đích gì, nhất là khi vào ngày mai, ban lãnh đạo MU sẽ công bố tình hình kinh doanh của CLB trong 3 tháng cuối năm 2010 cũng như cả năm. Chắc chắn những con số được đưa ra sẽ lại làm phiền lòng những ai hâm mộ "Quỷ đỏ" bởi làm gì có chuyện trong một sớm một chiều, khoản nợ to đùng được giải quyết xong xuôi. Dẫu sao trên hết tất thảy, chẳng Manucian nào muốn chứng kiến có ngày MU rơi vào tình cảnh phá sản, làm tổn hại đến thanh danh gây dựng bao năm qua. Do đó, nhà Glazers cần có những kế hoạch đúng đắn để cải thiện vấn đề tài chính, làm an lòng CĐV hoặc nếu không, họ cũng nên tính đến việc nhả sớm MU vừa thu về được khối tiền vừa bày tỏ một nghĩa cử cao đẹp với một nơi ít ra họ đã có tình cảm gắn bó.

