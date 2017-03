Làm loạn, Cole nhận phán quyết của ông chủ Abramovich

Nhưng không phải HLV Villas-Boas trảm Ashley Cole mà đây chính là phán quyết từ ông chủ người Nga, Roman Abramovich. Theo nguồn tin độc quyền trên The Sun, ông chủ Abramovich đang rất không hài lòng với các cầu thủ cấp cao của Chelsea khi nhiều trụ cột đã gây ra cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ. Và lần này, tỷ phú Nga quyết tâm hành động mạnh, nhằm xóa bỏ “thế lực đen” từ lâu đã thuộc về một số cầu thủ The Blues. Cole sắp bị loại khỏi Chelsea “Khi các cầu thủ chất vấn HLV, họ đang chất vấn chính quyết định của ông chủ”, một nguồn tin thuộc BLĐ The Blues cho hay. “Andre Villas-Boas là lựa chọn của ngài Abramovich. Trong quá khứ nhiều cầu thủ chủ chốt đã tìm cách chống đối những HLV họ không thích. Nhưng giờ đây, Abramovich đã quá chán nản những lời than thở của họ”, nguồn tin trên tiếp. Trước trận đấu với Napoli tại vòng 1/8 Champions League trên đất Italia, Cole đã có những hành vi và lời nói chống đối lại HLV Villas-Boas. “Ông sẽ không bao giờ giành được chiến thắng với kiểu chiến thuật đó”, Cole nói với Villas-Boas. Ngay lập tức, hậu vệ trái người Anh cùng 2 trụ cột khác của Chelsea là Lampard và Michael Essien bị HLV người Bồ cất trên băng ghế dự bị. Giống Lampard (33 tuổi), hợp đồng của Cole (31 tuổi) với The Blues đến Hè 2013 mới hết hạn. Tuy nhiên nhiều khả năng bộ đôi này sẽ phải ra đi ngay tháng Sáu tới. Theo Kinh Vân (Bongdaso)