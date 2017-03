Lầm tưởng lọt vào VCK CAN 2012, Nam Phi mở hội ăn mừng

Tại vòng loại CAN 2012, ĐT Nam Phi nằm cùng bảng với Niger, Sierra Leon và Ai Cập. Trước loạt trận cuối vòng loại, Niger chỉ hơn 1 điểm so với Nam Phi. Bởi vậy, trong trận đấu cuối với Sierra Leon, HLV trưởng Pitso Mosimane đã chủ động điều chỉnh chiến thuật nhằm có được kết quả hòa là có thể góp mặt tại VCK CAN 2012 . Tuy nhiên ông đã mắc một sai lầm chết người. Các vị trí trên BXH vòng loại CAN được quyết định bằng thành tích đối đầu chứ không bằng hiệu số. Vì sai lầm đó mà Mosimane đã rút ra một tiền đạo để tăng cường hàng tiền vệ và trận đấu cứ thế diễn ra tẻ nhạt tới phút cuối cùng. Và điều khả hài hước đã xảy ra. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là lúc các cầu thủ Nam Phi bắt đầu ăn mừng và biểu diễn những màn nhảy truyền thống. Sai lầm đó thậm chí còn lan ra toàn quốc khi đài truyền hình quốc gia Nam Phi tuyên bố ĐTQG đã chính thức giành vé đến Gabon & Guinea xích đạo (đồng chủ nhà CAN 2012). Chủ tịch LĐBĐ Nam Phi Kirsten Nematandani lên truyền hình chúc mừng đội tuyển nhà, trong khi Steven Pienaar thì lên Twitter chia vui cùng đồng bào. “Tôi rất buồn vì Nam Phi không thể góp mặt trong ngày hội lớn nhất của bóng đá Châu Phi. Tôi tưởng rằng những quy định về cách thức tính điểm ở đây giống với châu Âu nhưng thực sự tôi rất bất ngờ. Chúng tôi đã thất bại”, HLV Pitso Mosimane đã phát biểu sau trận đấu. Sau loạt trận mới diễn ra cuối tuần qua, vòng loại CAN 2012 đã chính thức kết thúc và lựa chọn ra 14 đội tuyển xuất sắc nhất châu Phi cùng với 2 đội đồng chủ nhà Gabon & Guinea xích đạo. Trong đó, bất ngờ lớn nhất là Nigeria, Ai Cập và đội chủ nhà World Cup 2010, Nam Phi đã bị loại. Theo Duy Quang (Bongdaso)