Lampard ăn mừng “hat-trick” cùng vợ chưa cưới

Những công việc đột xuất lúc nửa đêm là điều không thể tránh khỏi đối với người làm nghề dẫn chương trình như Christine. Nhưng vào nửa đêm rạng sáng hôm qua 3/10, các tay săn ảnh đã “chộp” được những tấm hình Bleakley không phải tại nơi cô làm việc mà là tại một hộp đêm ở Mayfair.

Lampard cùng Bleakley lên xe trở về sau khi kết thúc bữa tiệc

Nữ MC xinh đẹp đã có một buổi tối tưng bừng tại đây để ăn mừng cho pha lập “hat-trick” ngoạn mục của chồng chưa cưới, tiền vệ CLB Chelsea Frank Lampard trong trận đấu với CLB Bolton.

Vào tối qua, ngôi sao này đã ghi liền 3 bàn đẹp mắt trong chiến thắng 5 – 1 của Chelsea trước đối thủ Bolton. Ngay sau trận đấu, Lampard cùng đồng đội đã tới hộp đêm nói trên để tổ chức tiệc mừng. Không những vậy, các cầu thủ còn mời cả vợ và bạn gái của mình tới để cùng chia sẻ một buổi tối tuyệt vời, và đương nhiên, sự kiện quan trọng này không thể vắng mặt vị hôn thê của Lampard.

Khi cuộc vui kết thúc, các phóng viên đã nhanh tay chụp được vài bức ảnh chàng tiền vệ điển trai bên cạnh nữ MC duyên dáng. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Bleakley chứng tỏ bữa tiệc ăn mừng của các cầu thủ thành London đã diễn ra vô cùng vui vẻ.

Niềm hạnh phúc trên khuôn mặt Bleakley không chỉ đến nhờ 3 bàn thắng của Lampard mà còn bởi vì cô sắp tới cô sẽ trở thành người dẫn chính cho cho chương trình truyền hình nói về người nổi tiếng Stars in their eyes (tạm dịch là Ngôi sao trong mắt người hâm mộ). Hai tin vui đến cùng một lúc quả là lí do chính đáng để cô ăn mừng cùng người yêu và bạn bè.

Với việc tiệc tùng khuya thế này, hậu quả tất yếu là Bleakley không thể tham gia vào chương trình Daybreak trên kênh ITV vào lúc 6 giờ sáng. Rất may là bạn dẫn Kate Garraway đã thế chỗ Bleakley để cô có thời gian nghỉ ngơi và sắp xếp công việc một cách hợp lý. Khán giả truyền hình đang hi vọng sẽ sớm được gặp lại nữ MC quyến rũ trong vài ngày tới.

Theo Thúy Hạnh (Dân trí)