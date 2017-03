Lampard được bồ dõi theo từng bước chạy

Không giống như CR7 - người đã bị chân dài xứ Bạch Dương Irina khiến cho một phen buồn lòng với tuyên bố cô không phải là một tín đồ túc cầu giáo và chẳng mấy khi đến SVĐ cổ vũ cho anh chàng người yêu của mình thi đấu, Lampard lại may mắn có được một cô bồ tâm lý hơn. Bất chấp có cả đống công việc đang chờ tại kênh truyền hình ITV, Bleakley vẫn không ngần ngại bỏ thời gian đáng giá tiền bạc của mình để đến sân khích lệ tinh thần Người không phổi và CLB Chelsea của anh. Sự xuất hiện của Christine Bleakley là liều doping tinh thần hữu dụng cho Người không phổi Hôm thứ Bảy vừa rồi, cánh paparazzi đã chộp được những bức hình cô nàng trong trang phục quần legging, áo khoác ngắn rất hợp mốt hớn hở tới SVĐ Stamford Bridge theo dõi cuộc chạm trán giữa Chelsea và Stoke City. Tiền vệ Chelsea đã có một khởi đầu mùa giải mới đẹp như mơ Khỏi phải nói, MC của ITV phấn khởi như thế nào trước chiến thắng thứ 3 liên tiếp của The Blues và Lampard tại Premier League mùa giải mới. Mỗi khi Chelsea ghi bàn vào lưới Stoke City, Bleakley lại cười tươi rói vỗ tay cổ vũ cho màn trình diễn của người yêu cùng các đồng đội. Dù bận ngập đầu, Christine Bleakley vẫn theo sát từng bước chạy của người yêu Dù đã hẹn hò được khoảng 1 năm, nhưng tình yêu của Người không phổi và bạn gái vẫn say đắm, nồng nàn đến mức khiến nhiều người phải ghen ty. Christine Bleakley (phải) hạnh phúc khi được là một CĐV đặc biệt và trung thành của Lampard Trước khi mùa giải mới khởi tranh, nhiều fan hâm mộ kì vọng tình yêu và sự động viên của Bleakley có thể giúp Người không phổi thăng hoa trên sân cỏ. Điều đó chưa biết có đúng không, nhưng ít nhất, chàng tiền vệ Tam sư đã có được một sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn trong màu giải mới. Theo Nhật Minh (Bongdaso)