Lampard nhậu nhẹt tới 3 giờ sáng: Đội phó là đây!

Chỉ vừa mới phục hồi được thể lực của mình sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, nhưng có vẻ như Người không phổi đang xem thường sức khoẻ của mình. Trong bối cảnh đoàn quân The Blues đang mong ngóng sự trở lại của anh từng ngày, thì Lampard lại phần nào khiến NHM thất vọng khi bị cánh báo giới chộp được trong hình ảnh bệ rạc, say khướt và thậm chí còn phải dựa vào cô bồ Christine để có thể bước ra khỏi quán bar. Đã đành, dù là ai đi chăng nữa thì nhu cầu được giải trí cũng là một nguyện vọng hết sức bình thường. Nhưng ở hoàn cảnh của Lampard lúc này, với tư cách là đội phó và là liều doping tinh thần cho các đồng đội trong giai đoạn khó khăn, lẽ ra Người không phổi cần phải nêu gương sáng cho các anh em tại Stamford Brìdge. Thay vì tới hộp đêm nốc rượu say mềm, ngôi sao xứ Sương mù có thể dành thời gian nghỉ ngơi, tập luyện, phục hồi hàn toàn thể lực để chiến đấu, kéo đoàn quân rệu rã Chelsea tăng tốc trở lại trong cuộc đua danh hiệu. Cả cô nàng Christine Bleakley cũng đáng trách không kém. Biết rõ bạn trai của mình chỉ mới vừa được trở lại sân cỏ, ấy vậy mà MC của chương trình Daybreak vẫn vui vẻ theo chàng tới tụ điểm ăn chơi có tiếng của London để đập phá, và chỉ dắt díu nhau về khi đã gần sáng. Để rồi ngay sau đó, cô phải tức tốc phóng tới trường quay để thu hình cho chương trình của mình. Mệt mỏi sau một đêm dài với rượu và thuốc, dễ hiểu vì sao show truyền hình chào buổi sáng của cô ngày càng tụt giá thê thảm. Theo Ngọc Anh (bongdaso)