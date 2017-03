Lâu rồi, cuộc đua Quả bóng Vàng mới kịch tính đến vậy

Ronaldo đã giành chiến thắng sít sao trước Messi và Ribery

CÁC DANH HIỆU CỦA NĂM 2013 Quả bóng Vàng FIFA: Cristiano Ronaldo 27,99% Lionel Messi 24,72% Franck Ribery 23,36% Cầu thủ nữ hay nhất năm: Nadine Angerer HLV bóng đá nam hay nhất năm: Jupp Heynckes HLV bóng đá nữ hay nhất năm: Silvia Neid Bàn thắng đẹp nhất năm: Zlatan Ibrahimovic Đội hình tiêu biểu của FIFpro: Thủ môn: Manuel Neuer (quốc tịch Đức, đang khoác áo Bayern) Hậu vệ: Philip Lahm (Đức - Bayern), Sergio Ramos (Tây Ban Nha - Real Madrid), Thiago Silva (Brazil - PSG), Dani Alves (Brazil - Barca) Tiền vệ: Andres Iniesta (Tây Ban Nha - Barca), Xavi (Tây Ban Nha - Barca), Franck Ribery (Pháp - Bayern) Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển - PSG), Crítiano Ronaldo (Bồ Đào Nha - Real Madrid), Lionel Messi (Argentina - Barca)

Ronaldo đã nhận được 27,99% số phiếu bầu, chỉ nhỉnh hơn Messi và Ribery một chút ít. Tiền đạo người Argentina giành được 24,72% sự ủng hộ, và của Ribery là 23,36%. Tức người chiến thắng là Ronaldo chỉ hơn Quả bóng Đồng Ribery vỏn vẹn 4,63% số phiếu ủng hộ.Đó là lý do tại sao trước khoảnh khắc Pele chính thức xướng tên chủ nhân của Quả bóng Vàng FIFA 2013, nét mặt Ribery vẫn hiện rõ sự khấp khởi và hy vọng bởi cơ hội chiến thắng của cả 3 là ngang nhau. Đây là điều đã được tiên liệu từ trước khi mà trong số 3 ứng viên cuối cùng lọt vào danh sách đề cử, không một ai tỏ ra vượt trội.Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong năm 2013 (69 bàn) và một mình anh đã đưa ĐT BĐN tới World Cup 2014 sau loạt trận play-off với Thụy Điển, nhưng Ribery lại là chủ nhân của 5 danh hiệu với Bayern Munich và được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa trước. Trong khi đó, Messi vẫn làm mê hoặc người xem bằng phẩm chất thiên tài của anh và thực tế là tiền đạo người Argentina cũng giành Chiếc giày Vàng trong năm 2013.Sự đồng đều này khiến Quả bóng Vàng 2013 là cuộc đua kịch tính bậc nhất trong vài năm trở lại đây. Năm ngoái, Messi giành chiến thắng một cách tuyệt đối với 41,17% số phiếu bầu, vượt trội so với Ronaldo (23,68%) và Andres Iniesta (10,91%). Một năm trước nữa, Messi thậm chí còn giành gấp đôi sự ủng hộ so với người xếp thứ hai là Ronaldo (47,88% so với 21,60%).Năm 2009, Messi cũng giành số điểm nhiều gấp đôi Ronaldo trong lễ trao giải Quả bóng Vàng châu Âu cuối cùng (473 so với 233). Một năm trước đó, điều tương tự cũng xảy ra khi Ronaldo về nhất với 446 điểm, bỏ xa Messi (281 điểm) và Fernando Torres (179 điểm).Lần gần nhất cuộc đua giành Quả bóng Vàng có phần kịch tính là năm 2010 khi Messi chỉ nhận được 22,65% sự ủng hộ, so với 17,36% của Iniesta và 16,48% của Xavi. Nhưng đó là một cuộc bầu chọn gây tranh cãi khi Wesley Sneijder, người giành cú ăn ba lịch sử với Inter và giành ngôi á quân World Cup, thậm chí còn không lọt vào top 3.

