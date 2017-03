Lavezzi thú nhận thường chơi game với... mafia

Lavezzi

Trong phiên tòa có liên quan đến Antonio Lo Russo, con trai của Salvadore – một ông trùm khét tiếng của nhóm mafia khét tiếng Napoli Clan Lo Rosso, tiền đạo người Argentina đã thừa nhận rằng, anh thường xuyên phải thi đấu theo những kịch bản do “thế giới ngầm” dựng sẵn từ khi còn khoác áo Estudiantes và San Lorenzo.



“Tôi biết anh ta (Antonio Lo Russo) là một trong những fan cuồng của Napoli. Đôi khi, anh ta còn đến nhà tôi. Tuy nhiên, khi ấy, tôi không thấy có gì là đáng nghi ngờ cả. Bởi tại Argentina, đấy là điều bình thường giữa cầu thủ và những người yêu mến anh ta. Chúng tôi thậm chí đã chơi Playstation cùng nhau", tiền đạo 27 tuổi này trả lời câu hỏi có liên quan đến Antonio Lo Russo từ công tố viên Sergio Amato.



Tại phiên tòa, công tố viên Sergio Amato cũng đặt câu hỏi với Lavezzi về mối quan hệ của anh với một thành viên khác trong nhóm mafia Clan Lo Rosso, Marco Iorio. Tuy nhiên, Lavezzi khẳng định anh chỉ để lại một số vật dụng có giá trị của mình cho Marco Iorio trong thời gian tạm lánh khỏi nhà mình vì lý do an ninh.



“Khi tôi thi đấu tại một thành phố khác, để an toàn, tôi đã giao cho anh ta cất giữ một vài vật dụng giá trị, như những chiếc đồng hồ chẳng hạn”.

Theo Di Đan (Bongdaplus)