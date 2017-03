LĐBĐ Italia từ chối lời đề nghị đá lại từ phía Serbia

Lí do là các cổ động viên quá khích của Serbia đã tạo nên cuộc bạo loạn trên các khán đài buộc trọng tài phải đưa ra quyết định trên nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Có lẽ vì quá bất bình trước hành động đó, liên đoàn bóng đá Italia đã từ chối lời đề nghị đá lại từ phía Serbia.

Vụ bạo loạn tại Genoa thứ 6 tuần trước không chỉ khiến một trận cầu được chờ đợi phải hủy bỏ mà còn làm xấu đi bộ mặt của cả một nền bóng đá. Những nguyên nhân đã được đưa ra nhưng không thể bao biện cho những hành động quá khích của các cổ động viên Serbia. Mới đây, chủ tịch liên đoàn bóng đá Serbia, ông Tomislav Karadzic đã gửi yêu cầu lên UEFA xem xét được đá lại trận cầu đã bị hoãn. Tuy nhiên, phía Italia lại không đồng tình với quyết định này. Đích thân giám đốc điều hành liên đoàn bóng đá Italia cho rằng đây là một thông điệp sai lầm.

Các cầu thủ Italia và Serbia đã từng phải thi đấu cùng... pháo sáng

Trả lời trước giới truyền thông về phản ứng của LĐBĐ Italia, ông Antonello Valentini cho biết:" Tổ chức thi đấu trở lại, ngay cả khi không có khán giả sẽ chỉ là điều tốt đối với liên đoàn bóng đá Serbia. Đây là kinh nghiệm buồn nhất của tôi trong suốt những năm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. Quyết định hủy bỏ trận đấu của các trọng tài là đúng và họ có quyền làm như vậy. Các trọng tài tin rằng sự an toàn của các cầu thủ và những người có liên quan không được đảm bảo. Tôi cũng tin rằng sự can thiệp của các lực lượng an ninh đã hạn chế những thiệt hại và cả những nguy cơ khác lớn hơn".

Ngoài ra, vị giám đốc của LĐBĐ Italia cũng thừa nhận có sự sai sót của các lực lượng an ninh khi để các cổ động viên mang pháo sáng và những chất gây cháy vào sân:" Tôi tin rằng sự xuất hiện của những thứ như vậy trong sân là do các lực lượng an ninh đã làm việc quá vội vàng và không chặt chẽ, chỉ cần một số thay đổi nhỏ cũng đã có thể khiến việc đó không xảy ra".

Hiện tại, UEFA đang mở một cuộc điều tra "sâu rộng và toàn diện" về vụ việc gây nhiều nhức nhối này, Ủy ban kiểm tra và kỉ luật sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 28 tháng này. Ông Valentini cũng cho biết" UEFA đã gửi yêu cầu liên đoàn bóng đá Serbia phải gửi những bản báo cáo liên quan đến vụ việc trên. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa yêu cầu chúng tôi về bất cứ điều gì. Dù vậy, chúng tôi cũng đã gửi cho họ những hình ảnh về sự việc".

Theo Như Đạt (Bongda24h)