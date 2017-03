Lê Quốc Vượng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Thông tin khiến mọi người hơi ngạc nhiên, rồi tất cả đều ồ lên và chia vui với cầu thủ tên tuổi một thời của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Quốc Vượng

“Tiếng sét” bất ngờ

Lê Quốc Vượng từng là một tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam, thậm chí nhiều người đánh giá anh còn có thể vượt qua nhiều danh thủ đàn anh của Thế hệ vàng trước đấy. Tài năng đang độ chín, tiền tài, danh vọng cũng chẳng thiếu, nhưng cú “dính chàm” ở SEA Games 23-2005 tại Philippines đã lấy đi của Vượng tất cả.



Cú ngã đau đớn ấy khiến con đường trở lại bóng đá đỉnh cao của Quốc Vượng trở nên rất gập ghềnh và chông gai. Thậm chí, giờ đây ngôi sao bóng đá ngày nào này đang lâm cảnh thất nghiệp và ngày ngày phải đi đá phủi tìm vui ở thành Vinh.



Vốn nổi tiếng đào hoa, nhưng khi Quốc Vượng lâm cảnh khốn khó thì cũng là lúc “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Thậm chí có tin đồn rằng, Quốc Vượng từng suýt chết vì cú đâm của cô bạn gái hồi đầu năm ngoái. Buồn người và hận tình, Quốc Vượng đi tìm quên trong men rượu khiến bạn bè phải hết lời khuyên ngăn, và như bạn bè Vượng đã nói, cách tốt nhất để gã lãng tử này tỉnh lại chính là… tìm cho hắn một người vợ.



Nghĩ là làm, bạn bè của Vượng đã bắt đầu chiến dịch làm mối cho anh. Để rồi mùa Hè năm 2011, qua lời giới thiệu của một người bạn, Quốc Vượng bất ngờ gặp tiếng sét ái tình.



Lạt mềm buộc chặt

Ban đầu, khi người bạn giới thiệu Đoàn Phương Thúy, một cô gái cùng quê Nghệ An cho Quốc Vượng thì anh chỉ nghĩ là quen biết xã giao thông thường. Bởi trong đầu gã trai này vẫn chưa thoát được ý nghĩ những người con gái ở Vinh chỉ đến với anh vì cái tên Lê Quốc Vượng quá nổi tiếng. Thế nhưng sau đó, vẻ đẹp thùy mị, tính tình hiền lành và rất chịu khó làm ăn của Thúy đã khiến gã lãng tử Quốc Vượng phải suy nghĩ lại.



Cầu thủ Cao Xuân Thắng, bạn thân của Quốc Vượng cho biết: “Thằng bạn Quốc Vượng của bọn em đã thay đổi rất nhiều từ ngày có Phương Thúy bên cạnh”.



Vậy Thúy là ai, mà có thể khiến Quốc Vượng thay đổi nhiều đến thế? Tôi đã tìm được câu trả lời từ những người bạn và của chính Quốc Vượng. Rằng người con gái xứ Nghệ tên Đoàn Phương Thúy ấy sinh năm 1987, tức ít hơn Vượng 4 tuổi. Hiện tại, cô đang kinh doanh ngay tại thành phố Vinh. Thời gian hai người quen mới hơn 1 năm và gặp nhau cũng khá tình cờ, mà nói như Vượng có lẽ là “nhân duyên”.



Quốc Vượng tâm sự: “Tính em thuộc dạng lang bạt, nhưng cái tình của Thúy đã trói chân em lại, và khiến em phải nghĩ đến một mái ấm. Em yêu Thúy, bởi những lúc khó khăn nhất như thời điểm hiện nay, em luôn được cô ấy bên cạnh động viên và chia sẻ ngọt bùi, nên em nghĩ đây chính là người sẽ sống cùng em đến suốt cuộc đời”. Nghe lời chia sẻ của Quốc Vượng, tôi biết đó là tâm sự tự đáy lòng của một gã đàn ông nhiều va vấp trong cuộc đời, dù tuổi còn trẻ.



Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Trò chuyện cùng chúng tôi, vợ sắp cưới của Quốc Vượng thổ lộ: “Ngày anh Vượng ngỏ lời yêu em, rồi xin được cưới em làm vợ, khi ấy em vui đến phát khóc, nhưng cũng lo nhiều lắm…”.



Phương Thúy lo âu cũng có lý do, vì một gã lãng tử và tên tuổi như Quốc Vượng nếu không còn có thể khoác áo ra sân thi đấu sẽ đâm phẫn chí và dễ lâm vào những tệ nạn. Cũng vì nỗi lo ấy mà ban đầu gia đình Thúy dù rất mê bóng đá, nhưng vẫn không ít lần can ngăn tình yêu của cô với Quốc Vượng. Tuy nhiên, tấm chân tình của cả hai khiến các phụ huynh phải xiêu lòng và đi đến việc tác hợp cho mối lương duyên này bằng một lễ đính hôn hồi tháng 2/2012, và sắp tới đây sẽ là một đám cưới.



Lúc trò chuyện cùng chúng tôi chiều 7/9, Vượng khoe với giọng đầy hớn hở: “Hai vợ chồng tôi vừa chụp ảnh cưới vào sáng nay để chuẩn bị cho lễ thành hôn sẽ diễn ra ngày 17/9 tại Nghệ An. Tiếc là ảnh cưới chưa làm xong, nên không kịp gửi cho anh để vui cùng chúng tôi”. Bài viết này lên trang mà không kịp có tấm ảnh cưới của vợ chồng Quốc Vượng đúng là tiếc thật, nhưng không thành vấn đề, bởi điều cốt yếu là chúng tôi và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam mừng cho Vượng, cho một gã lãng tử giờ đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc của riêng mình. Đồng thời, từ ngôi nhà và những đứa trẻ trong tương lai, biết đâu sẽ là động lực để anh tìm lại hình ảnh của chính mình trên sân cỏ, bởi cái tuổi 29 vẫn chưa là quá muộn với một cầu thủ!